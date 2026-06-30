Des dirigeants internationaux font avancer l'action en faveur de l'efficacité, de l'accessibilité et de la sécurité énergétiques lors de la Conférence mondiale de l'AIE à Montréal

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui s'est conclue à Montréal la 11e Conférence mondiale annuelle sur l'efficacité énergétique, qui a rassemblé des ministres, des chefs de l'industrie et des experts internationaux en vue d'accélérer les progrès accomplis en matière d'efficacité, d'accessibilité et de sécurité énergétiques.

Organisée conjointement par le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol (Ph. D.), le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre canadienne de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, la Conférence a montré que l'efficacité énergétique pouvait jouer un rôle dans la lutte contre l'instabilité des marchés mondiaux de l'énergie, tout en faisant avancer la transition mondiale vers l'énergie propre. Au Canada, les normes d'efficacité énergétique ont permis aux ménages canadiens d'économiser plus de 110 milliards de dollars depuis les années 1990.

Des dirigeants gouvernementaux et du monde des affaires de nombreux pays ont tenu des tables rondes sur la compétitivité industrielle; sur le leadership et le financement du secteur privé; sur l'efficacité énergétique; ainsi que sur la sécurité et l'accessibilité énergétiques. Parmi les principaux résultats de ces discussions, mentionnons :

L'adoption du Plan d'action de Montréal par tous les pays participants, y compris le Canada, un geste par lequel les parties réaffirment leur volonté d'accroître leur résilience face à une désorganisation sans précédent des marchés énergétiques. Le plan d'action souligne l'importance de doubler les progrès accomplis en matière d'efficacité énergétique à l'échelle mondiale d'ici 2030, de maintenir l'accessibilité financière pour les ménages et les entreprises, d'améliorer les systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments ainsi que d'explorer des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs, dont les centres de données.

par tous les pays participants, y compris le Canada, un geste par lequel les parties réaffirment leur volonté d'accroître leur résilience face à une désorganisation sans précédent des marchés énergétiques. Le plan d'action souligne l'importance de doubler les progrès accomplis en matière d'efficacité énergétique à l'échelle mondiale d'ici 2030, de maintenir l'accessibilité financière pour les ménages et les entreprises, d'améliorer les systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments ainsi que d'explorer des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique dans tous les secteurs, dont les centres de données. Le ministre Hodgson a accepté, pour le Canada, l'invitation de l'AIE à adhérer au groupe consultatif ministériel de l'AIE sur l'accessibilité financière de l'électricité ( IEA Ministerial Advisory Panel on Electricity Affordability ). Ce groupe réunira des ministres en vue d'identifier des solutions et des mesures propres à renforcer la production d'électricité abordable à l'échelle mondiale, particulièrement pour les populations vulnérables.

). Ce groupe réunira des ministres en vue d'identifier des solutions et des mesures propres à renforcer la production d'électricité abordable à l'échelle mondiale, particulièrement pour les populations vulnérables. La Conférence a également été l'occasion de saluer les six lauréats du Youth Energy Efficiency Leadership Award, un concours qui récompense de jeunes chefs de file qui font progresser des solutions d'efficacité énergétique innovantes.

L'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides et les moins coûteux dont nous disposons pour atténuer les répercussions des conflits géopolitiques, de la volatilité des prix des carburants, des contraintes liées aux chaînes d'approvisionnement et de la hausse de la demande d'énergie. Une énergie abordable, fiable et sûre est non seulement essentielle à la qualité de vie de la population canadienne, mais est aussi d'une importance fondamentale pour la souveraineté économique, pour la compétitivité industrielle ainsi que pour la prospérité, la stabilité et la viabilité à long terme du Canada.

Citations

« En cette période d'incertitude mondiale, le Canada doit contrôler ce qu'il peut contrôler. L'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de renforcer notre sécurité énergétique, de réduire nos émissions et d'améliorer l'accessibilité financière pour les ménages canadiens. Le Canada est fier de collaborer avec ses partenaires internationaux et l'Agence internationale de l'énergie pour garantir que, dans un avenir caractérisé par l'électrification, l'énergie demeurera fiable, abordable et accessible à tous. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'efficacité énergétique est l'un des plus précieux outils dont nous disposons pour réduire les coûts pour la population canadienne, tout en diminuant les émissions. C'est l'esprit même de cette conférence : utiliser l'efficacité énergétique pour réduire les factures, pour renforcer la compétitivité et pour assurer un avenir énergétique plus sûr. Le Canada est prêt à continuer de montrer la voie à suivre à cet égard, aux côtés de tous ses partenaires, tant au pays qu'à l'international. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]