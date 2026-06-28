/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada fera une annonce pour aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie/

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, feront une annonce visant à bâtir un avenir propre et abordable pour les Canadiens. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 29 juin 2026

Heure : 8 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au plus tard le vendredi 26 juin, à 16 h (HE), en envoyant un courriel à [email protected] et en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la 11e Conférence annuelle mondiale sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

[L'annonce aura lieu en marge de la 11e Conférence annuelle mondiale sur l'efficacité énergétique, qui a lieu à Montréal et est coprésidée par les ministres Hodgson et Dabrusin et par le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol (Ph. D), de concert avec Hydro-Québec.]

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]