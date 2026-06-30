Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson.

Les dirigeants ont discuté de la coopération industrielle croissante entre le Canada et la Suède dans le secteur de la défense depuis le lancement du Partenariat stratégique entre le Canada et la Suède en novembre. Cela comprend la décision du Canada d'entamer des négociations avec l'entreprise suédoise Saab en vue de l'acquisition du GlobalEye, une plateforme aérienne de détection avancée et de contrôle. Les échanges commerciaux ayant augmenté de 116 % au cours des cinq dernières années, de nombreuses possibilités s'offrent aux industries et aux entreprises de bâtir ensemble et d'établir des partenariats.

En prévision du Sommet de l'OTAN à Ankara, en Türkiye, les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien constant à l'Ukraine face à la guerre d'agression soutenue de la Russie. Ils ont convenu de maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle négocie en vue d'instaurer une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney a souligné les efforts réalisés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, qui offrira du financement pluriannuel à faible coût destiné à des initiatives de défense, de sécurité et de résilience.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Kristersson ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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