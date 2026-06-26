À la CMEM 2026, le ministre Hodgson fait progresser le Canada dans ses efforts pour s'imposer comme une superpuissance de l'énergie

YELLOWKNIFE, NT, le 26 juin 2026 /CNW/ - La crise énergétique à trois dimensions (coût de la vie, sécurité énergétique et changements climatiques) qui secoue le monde donne au Canada une occasion unique de tirer parti de l'abondance de ses ressources naturelles pour répondre à ses besoins et à ceux de ses alliés. Le gouvernement fédéral entend profiter de ce moment charnière pour renforcer notre position de superpuissance énergétique mondiale et bâtir un Canada fort, prospère et souverain.

Cette semaine à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, lors de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) de 2026 - événement annuel qui réunit les ministres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de l'énergie et des mines -, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a décrit les mesures stratégiques que prend le gouvernement du Canada pour renforcer nos secteurs minier et énergétique.

Renforcer la disponibilité de l'énergie et la sécurité énergétique au Canada

La crise énergétique qui déferle sur le monde en raison du conflit au Moyen-Orient nous rappelle que la sécurité énergétique est indissociable de la sécurité nationale. Lors de la CMEM, les ministres FPT ont convenu de se concerter urgemment pour définir et corriger les points de vulnérabilité potentiels des infrastructures énergétiques du pays et de coordonner des actions pour renforcer la fiabilité et la résilience du réseau, promouvoir les interconnexions électriques, développer la production canadienne de biocarburants, s'échanger davantage d'informations et collaborer plus étroitement aux interventions d'urgence en cas de perturbations de l'approvisionnement énergétique.

Pour demeurer une superpuissance énergétique au fil des décennies, nous devons aussi développer les énergies propres et renforcer nos réseaux électriques afin de fournir une énergie fiable, abordable et propre partout au pays.

À cette fin, en marge de la CMEM, le ministre Hodgson a annoncé plus de 16 millions de dollars pour des projets d'infrastructures d'énergie propre en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces investissements contribuent à la sécurité énergétique régionale, à la création d'emplois et de possibilités de développement économique et à l'aménagement d'un réseau électrique plus propre.

Renforcer et intégrer le réseau électrique

Pendant la CMEM, le ministre Hodgson a mis de l'avant un des engagements du gouvernement du Canada décrit dans Propulser un Canada fort : Une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée, soit celui de soutenir les projets d'interconnexions et de transport interprovincial de l'électricité. En partenariat avec ses homologues provinciaux et territoriaux, il a recensé cinq interconnexions jugées prioritaires à l'échelle nationale. Le gouvernement du Canada compte soutenir ces projets, qui aideront à bâtir le système électrique abordable et fiable de l'avenir au profit de tous les Canadiens et les Canadiennes.

Libérer le potentiel minéral du Canada

Le Canada se fait une priorité de libérer le plein potentiel de ses minéraux critiques en réalisant des projets d'extraction, de traitement et de transport en vue d'acheminer nos ressources jusqu'aux marchés, ici et à l'étranger.

Cette semaine à Yellowknife, le ministre Hodgson a annoncé jusqu'à 73 millions de dollars pour faire progresser l'exploitation minière durable, consolider les partenariats et le leadership autochtones dans le secteur minier et construire les infrastructures nécessaires pour relier les minéraux critiques canadiens aux marchés mondiaux.

À l'occasion de la CMEM, il a aussi résumé les prochaines étapes de la création de la carothèque numérique canadienne, une plateforme nationale qui facilitera l'accès à des données numérisées sur des carottes de forage provenant de partout au pays - données qui nous aideront à comprendre les ressources que recèle notre sol et à mobiliser des investissements privés intelligents dans l'activité minière canadienne. Ressources naturelles Canada investira jusqu'à 15 millions de dollars dans la mise sur pied de la plateforme numérique nationale. De plus, grâce à des protocoles d'entente et des lettres d'intention avec dix provinces et territoires, et grâce à des partenariats avec six grandes sociétés minières, le Canada établit une approche pancanadienne coordonnée de la gestion et de l'échange des données sur les carottes de forage, actuellement dispersées dans des dépôts FPT et privés.

Le Canada, les provinces et les territoires ont aussi publié une déclaration commune sur les droits exclusifs d'exploration minérale, afin de promouvoir l'investissement responsable, la transparence de la propriété et la mise en valeur dynamique du potentiel minéral du Canada.

Créer une dynamique ensemble

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes si nous voulons saisir notre chance de bâtir un pays plus fort, plus prospère et plus sûr, pour toute la population et pour les générations à venir. Guidé par le thème de la CMEM, « Minéraux critiques et énergie : comment protéger l'avantage du Canada », le ministre Hodgson a souligné que pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et en minéraux critiques, réaliser de grands projets, améliorer l'efficacité de la réglementation, soutenir l'investissement et la création d'emplois et présenter le Canada au monde entier comme un fournisseur fiable malgré l'instabilité actuelle, nous aurons besoin d'une approche de type « Équipe Canada » assortie d'un réel partenariat avec les peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada entend produire des résultats concrets dans l'ensemble des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. En concertation avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'industrie, nous ferons le nécessaire pour préserver la vitalité, la durabilité et la souveraineté de notre économie.

Citation

« Face à l'intensification de la concurrence mondiale et à la transformation des chaînes d'approvisionnement, notre gouvernement s'active pour mener à bien les projets, préserver notre souveraineté et tirer le maximum de l'avantage que nous confèrent nos ressources naturelles. Cette semaine lors de la CMEM, nous avons démontré clairement qu'Équipe Canada vise des résultats concrets. La convergence des efforts des gouvernements, des secteurs et des priorités nationales assurera l'avenir énergétique du Canada et consolidera notre position de chef de file mondial dans le secteur des minéraux critiques. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le 14 mai, le premier ministre Carney a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle stratégie nationale d'électrification qui vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir. Afin d'élaborer cette stratégie, le gouvernement a ouvert des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services d'utilité publique et des syndicats en vue de définir les mesures à prendre pour doubler la capacité de notre réseau de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont les 34 minéraux critiques inscrits sur la liste des minéraux critiques. Il pourrait éventuellement fournir encore plus de minéraux critiques, tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs.

En 2025, le Canada figurait parmi les cinq principaux pays producteurs de 11 minéraux critiques, soit la potasse, le niobium, l'uranium, le palladium, l'indium, l'aluminium, le platine, le cobalt, le nickel, l'hélium et le tellure.

En date de mai 2026, le Canada comptait 59 mines et puits en exploitation produisant des minéraux critiques, 31 installations de transformation des minéraux critiques et 170 projets de minéraux critiques avancés. Le secteur minier canadien emploie plus de 109 000 Canadiens, dont 17 000 Autochtones.

Dans un contexte d'instabilité mondiale, le pétrole et le gaz naturel liquéfié (GNL) canadiens à empreinte carbone réduite, à faible coût et fiables sont particulièrement bien placés pour répondre à la demande mondiale et nous aider à diversifier nos exportations. Le Bureau des grands projets du Canada fait avancer des projets d'intérêt national - notamment des technologies innovantes comme le projet de captage du carbone Pathways et des installations de GNL alimentées par de l'hydroélectricité propre - qui feront baisser les émissions mondiales tout en renforçant la résilience du secteur des énergies classiques.

Au Canada, la production de pétrole brut a atteint un sommet de 5,4 millions de barils par jour en 2025 et continue d'atteindre des niveaux records. Quatrième producteur mondial de pétrole, le Canada répond à 7 % de la demande mondiale.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]