Le premier ministre Carney participera au Sommet de l'OTAN en Türkiye et effectuera une visite en Arabie saoudite pour renforcer les partenariats dans les domaines du commerce, de la technologie et de la défense

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -Dans un monde plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous renforçons notre indépendance en réalisant la plus importante augmentation de nos investissements dans la défense depuis une génération, en apportant un soutien aux industries de la défense du Canada et en nouant de nouveaux partenariats en matière de défense à travers l'Atlantique.

Pour faire progresser cette mission, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à Ankara, en Türkiye, du 6 au 8 juillet 2026 afin de participer au Sommet de l'OTAN de 2026. Il se rendra ensuite en Arabie saoudite, du 8 au 10 juillet 2026, dans le cadre d'une visite bilatérale.

Au Sommet de l'OTAN, le premier ministre renforcera davantage les contributions du Canada à l'Alliance, forgera de nouveaux partenariats avec les Alliés et consolidera la sécurité commune, notamment pour défendre l'Ukraine. En l'espace d'un an, le Canada a réalisé la plus forte augmentation de ses investissements dans la défense depuis une génération et a atteint l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN en matière de dépenses militaires. Il est maintenant en bonne voie d'atteindre l'objectif de 5 % fixé par l'OTAN en matière de dépenses militaires d'ici 2035. Par ailleurs, le Canada est devenu le premier pays non européen à adhérer à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) et, dans le cadre de l'opération REASSURANCE, il a déployé sa plus importante présence militaire continue en Europe en plus de 30 ans.

Le premier ministre se rendra ensuite en Arabie saoudite, où il rencontrera Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane, prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite. Le premier ministre et le prince héritier renforceront le partenariat entre le Canada et l'Arabie saoudite dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, de la défense, des infrastructures et de l'investissement. Ces efforts viseront à stimuler les échanges commerciaux, à promouvoir les investissements bilatéraux et à encourager la coopération dans des secteurs prioritaires comme l'exploitation minière, l'intelligence artificielle, les technologies propres, l'agriculture, le tourisme, les infrastructures et les sciences de la vie. Il s'agira de la première visite d'un premier ministre du Canada en Arabie saoudite depuis 26 ans.

Dans un monde en évolution rapide, le Canada assume l'entière responsabilité de défendre sa souveraineté et de renforcer sa position en tant que partenaire et Allié fiable.

Citation

« Le Canada réinvestit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. Nous avons procédé à la plus forte augmentation des investissements dans la défense depuis une génération, nous avons atteint les objectifs de dépenses militaires fixés par l'OTAN pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, et nous établissons un vaste réseau de nouveaux partenariats. Le leadership canadien ne se définit plus seulement par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sommet de l'OTAN de 2026, qui se tiendra à Ankara, en Türkiye, réunira les pays membres de l'OTAN et des pays partenaires afin de discuter d'importants enjeux auxquels l'Alliance est confrontée.

Il s'agit des premières visites officielles du premier ministre Carney en Türkiye et en Arabie saoudite depuis son entrée en fonction - la première d'un premier ministre du Canada en Türkiye depuis 11 ans et en Arabie saoudite depuis 26 ans.

En l'espace d'un an, le Canada a modernisé et rationalisé ses marchés publics de défense grâce à la création de l'Agence de l'investissement pour la défense et à la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada. De plus, il est devenu le premier pays non européen à adhérer à l'instrument SAFE de l'Union européenne et a conclu plus de 20 partenariats économiques et de sécurité sur cinq continents.

Le Canada fait progresser les efforts en vue de l'établissement de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, une nouvelle institution financière multilatérale qui réunira des alliés et des partenaires ayant des vues similaires afin de mobiliser et de déployer des capitaux privés et de soutenir la sécurité collective. La Banque fournira du financement à long terme et à faible coût pour des initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience, contribuant ainsi à combler des déficits de financement critiques, au bénéfice des travailleurs et des industries du secteur de la défense, y compris les petites et moyennes entreprises.

Cette visite bilatérale en Arabie saoudite s'inscrira dans la continuité des échanges bilatéraux de la dernière année, notamment les visites de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, en mars 2026; du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Evan Solomon, en février 2026; du ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, en janvier 2026; et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, en janvier 2026. Il s'agira de la première rencontre en personne entre le premier ministre et le prince héritier.

L'Arabie saoudite est le deuxième partenaire commercial du Canada dans la région du Golfe, le commerce bilatéral ayant atteint 3,5 milliards de dollars en 2025.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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