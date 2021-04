GATINEAU, QC, le 1er avril 2021 /CNW/ - Lorsque les jeunes disposent des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour démarrer leur carrière, ils se lancent sur le chemin de la réussite. La Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme approche, et nous voulons souligner les innombrables contributions qu'ont apportées et que continuent d'apporter les Canadiens ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de bouleverser notre quotidien, les jeunes appartenant à la communauté autiste en ressentent profondément les effets. Qu'il s'agisse de la nécessité de s'adapter rapidement à une nouvelle façon de vivre, de l'isolement social ou des obstacles encore plus grands à l'inclusion, il est plus important que jamais de soutenir les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme dans leur réussite, au travail comme au sein de leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada injecte plus de 10 millions de dollars dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). L'objectif est d'aider plus de 400 jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme à obtenir le soutien et la formation professionnelle dont ils ont besoin dès maintenant pour trouver un bon emploi.

Le Collège NorQuest, à Edmonton, a reçu du financement de la SECJ pour le projet Autism CanTech! Grâce à la collaboration de partenaires de l'Alberta, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, le projet donnera à 250 employeurs l'aide, la formation et les technologies d'assistance qui leur permettront de mettre à profit les compétences des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme, aidant ainsi ces jeunes Canadiens à amorcer leur carrière dans un monde façonné par les technologies numériques.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux engagements pris dans le discours du Trône de 2020 et dans l'Énoncé économique de l'automne, notamment la création de nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes Canadiens grâce à la SECJ, en réaction à la pandémie. Le tout premier plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada comprend une solide stratégie pour les Canadiens dans cette situation, y compris les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme, et vise à éliminer les obstacles et les lacunes en matière d'inclusion au travail.

« L'emploi est le portail vers l'indépendance, la stabilité financière et l'inclusion. Appuyer les emplois valorisants et équitables pour les personnes en situation de handicap, surtout les jeunes Canadiens, n'a jamais été plus important. Ce financement soutiendra énormément les jeunes Canadiens ayant un trouble du spectre de l'autisme et contribuera à éliminer les obstacles à l'accès et à l'inclusion au travail. Nous savons que pour opérer un changement durable et instaurer une culture d'inclusion, nous devons tous y mettre du nôtre. Il s'agit là d'un autre pas dans cette direction et d'un engagement : assurer le succès, pour les années à venir, des jeunes Canadiens ayant un trouble du spectre de l'autisme. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« La pandémie de COVID-19 a touché tous les Canadiens, mais elle a affecté certains d'entre nous, y compris les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme, de manière bien plus grande. Grâce à ces fonds, nous habilitons et outillons tous les jeunes afin qu'ils puissent devenir des modèles, aujourd'hui et demain, tout en leur donnant, dès maintenant et pour les années à venir, la chance de réussir. Leurs contributions au milieu de travail permettent aux collectivités de se reconstruire, de devenir meilleures et volontairement plus inclusives. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« L'inclusion est primordiale au succès d'un milieu de travail. Elle en dépasse même les frontières. Nous apprenons tant de choses lorsque nous nous ouvrons aux autres. Les jeunes souffrant d'autisme ont tellement à donner à l'économie canadienne. Notre économie numérique est en pleine expansion et elle offre d'innombrables possibilités d'exception aux jeunes brillants, enthousiastes et talentueux qui pourront intégrer le marché du travail grâce au soutien de nos partenaires dans le projet Autism CanTech! »

- Carolyn Campbell, présidente-directrice générale, Collège NorQuest

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les personnes handicapées conformément à la Loi canadienne sur l'accessibilité , qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, et aux principes et objectifs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.

s'est engagé à soutenir les personnes handicapées conformément à la , qui est entrée en vigueur le 11 juillet aux principes et objectifs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. En avril 2020, le gouvernement du Canada a consacré 492 millions de dollars sur trois ans, par l'entremise de la SECJ d'EDSC, à 269 projets menés dans l'ensemble du Canada afin d'aider les jeunes à faire la transition vers le marché du travail. Cette aide était tout particulièrement destinée aux jeunes qui ont du mal à décrocher des emplois, tels que les jeunes handicapés. Des données de Statistique Canada indiquent que le taux d'emploi de ces jeunes (de 15 à 24 ans) était de 55 % avant la pandémie de COVID-19, et de 39 % en juillet 2020.

a consacré 492 millions de dollars sur trois ans, par l'entremise de la SECJ d'EDSC, à 269 projets menés dans l'ensemble du afin d'aider les jeunes à faire la transition vers le marché du travail. Cette aide était tout particulièrement destinée aux jeunes qui ont du mal à décrocher des emplois, tels que les jeunes handicapés. Des données de Statistique Canada indiquent que le taux d'emploi de ces jeunes (de 15 à 24 ans) était de 55 % avant la pandémie de COVID-19, et de 39 % en juillet 2020. Afin d'aider les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé, en avril et en juin 2020, qu'il augmentait le financement de la SECJ de 187,7 millions de dollars afin de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui peinent à trouver des emplois. Les projets de la SECJ gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des programmes nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes de 15 à 30 ans, dans de nombreux domaines (services d'aide sociale, transports, technologie de l'information, recherche et administration, etc.), selon les besoins de la collectivité;

La SECJ est une initiative du gouvernement du Canada qui est mise en œuvre par Emploi et Développement social Canada (EDSC), en collaboration avec 11 ministères et organismes fédéraux. Grâce à la SECJ, le gouvernement du Canada aide les jeunes, particulièrement ceux qui peinent à décrocher des emplois, à obtenir l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes nécessaires pour bien intégrer le marché du travail. La SECJ d'EDSC soutient les organismes qui offrent aux jeunes des placements et des services de perfectionnement professionnels, ainsi qu'un large éventail de mesures de soutien comme de l'encadrement, du soutien en matière de santé mentale, le prêt de vêtements pour les entrevues d'embauche, des services de garderie pour les parents et un accès Internet subventionné pour faciliter la recherche d'emploi.

Les projets suivants aident les jeunes Canadiens ayant un trouble du spectre de l'autisme à acquérir les compétences et à tirer parti des occasions qui leur permettront d'intégrer le marché du travail.

Organisme : Collège Norquest

Titre : Autism CanTech!

Description : Le collège NorQuest et ses partenaires de l'Alberta, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique fourniront à 250 employeurs l'aide, la formation et les technologies d'assistance qui leur permettront de mettre à profit les compétences des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme. La technologie d'assistance RoboCoach éliminera les principaux obstacles auxquels ces jeunes sont confrontés lorsqu'il est question de décrocher un emploi et leur offrira une meilleure qualité de vie, un plus grand bien-être et une plus grande autonomie.

Région : Échelle nationale

Montant du financement : 7 799 873 $



Organisme : Autism Calgary Association

Titre : Spectrum Advantage

Description : Quatre-vingt-cinq jeunes confrontés à de multiples obstacles lorsque vient le temps de décrocher un emploi ou atteints d'incapacités bénéficieront de ce projet. Ils pourront acquérir les compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour bien intégrer le marché du travail. La collectivité en profitera, car un groupe de ces jeunes acquerra une expérience et une formation précieuses qui leur permettront de contribuer au marché du travail ou de retourner aux études.

Région : Ouest

Montant du financement : 1 107 271 $



Organisme : Canucks Autism Network Society

Titre : My First Job

Description : La Canucks Autism Network Society offrira un soutien personnalisé à 64 participants. Une multitude d'interventions, d'activités et de services de soutien répondront à leurs besoins individuels. Durant l'intervention de six semaines visant à leur offrir un emploi de qualité, les participants recevront un salaire basé sur le salaire courant associé au poste qu'ils occuperont. Les secteurs concernés sont l'alimentation et les boissons, l'hôtellerie, le service à la clientèle et le commerce de détail.

Région : Ouest

Montant du financement : 1 232 035 $



