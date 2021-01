Bell Cause pour la cause soutient un nouveau site Web qui vise à alléger les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale de diverses communautés

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause, l'Université McGill, Le Neuro (L'Institut-hôpital neurologique de Montréal) et l'Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif sont heureux d'annoncer le lancement officiel du Centre de ressources multiculturelles en santé mentale (CRMSM). Cette ressource en ligne unique vise à améliorer la qualité et la disponibilité des services de santé mentale pour les personnes provenant de divers groupes culturels et ethniques, y compris les nouveaux Canadiens, les réfugiés et les membres de communautés ethnoculturelles établies. Ces communautés étant touchées de façon disproportionnée par la pandémie mondiale, le CRMSM constitue une nouvelle ressource essentielle et opportune.

Une initiative commune des chercheurs de la division de psychiatrie sociale et transculturelle du Département de psychiatrie de l'Université McGill, du Neuro et de l'Institut Lady Davis, appuyée par un don de 250 000 dollars versé par Bell Cause pour la cause , le CRMSM est dirigé par le Dr Laurence Kirmayer, un chercheur international dans le domaine de la psychiatrie transculturelle. Le Dr Kirmayer a été le fer de lance d'efforts visant à approcher la santé mentale du point de vue culturel des personnes qui reçoivent un traitement et de leur communauté.

« C'est en s'attaquant aux questions de langue, de culture et de religion, ainsi qu'à d'autres aspects touchant la diversité culturelle, que le CRMSM contribuera à instaurer une plus grande équité en matière de santé mentale, a déclaré le Dr Kirmayer. La santé mentale est souvent perçue autrement dans différentes cultures, ce qui nécessite des approches adaptées aux différences culturelles pour rejoindre les personnes qui ont besoin d'aide. Grâce à ce généreux don de Bell Cause pour la cause, nous pouvons tirer parti de nos importantes recherches pour renforcer et développer notre plateforme en ligne afin de mieux rejoindre les personnes dans le besoin et faire en sorte que cette ressource soit plus accessible. »

« Notre partenariat avec l'Université McGill et ses hôpitaux affiliés, qui a pour but d'améliorer l'accès aux services de santé mentale dans plusieurs langues, s'inscrit dans l'engagement de Bell Cause pour la cause à soutenir des ressources en santé mentale adaptées à différentes cultures pour diverses communautés, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Nous sommes fiers de faciliter l'accès à l'aide dont ils ont besoin pour les membres de nombreuses communautés et de pouvoir offrir aux professionnels de la santé d'un bout à l'autre du pays des ressources pour mieux soigner leurs patients. Ce nouveau site Web, qui propose des outils et des vidéos pratiques, représentera un vrai changement pour les nombreuses personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. »

Le CRMSM a élaboré des renseignements et des outils destinés à différents groupes :

Pour les patients et les membres de leur famille : des renseignements en plusieurs langues sur les problèmes et les traitements en matière de santé mentale, sur la façon de trouver des services de soins de santé mentale culturellement adaptés et sur les moyens d'aider les familles à préserver leur bien-être.

: des renseignements en plusieurs langues sur les problèmes et les traitements en matière de santé mentale, sur la façon de trouver des services de soins de santé mentale culturellement adaptés et sur les moyens d'aider les familles à préserver leur bien-être. Pour les professionnels des soins de santé : des renseignements sur les outils et les méthodes d'évaluation culturelle et sur l'accès aux interprètes et aux médiateurs culturels, et des recommandations d'interventions de soins culturellement adaptées.

: des renseignements sur les outils et les méthodes d'évaluation culturelle et sur l'accès aux interprètes et aux médiateurs culturels, et des recommandations d'interventions de soins culturellement adaptées. Pour les organismes communautaires : de la documentation pour les éducateurs sur des programmes de soutien destinés aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et sur la défense des intérêts de ces personnes et la réduction de la stigmatisation.

: de la documentation pour les éducateurs sur des programmes de soutien destinés aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et sur la défense des intérêts de ces personnes et la réduction de la stigmatisation. Pour les décideurs, les planificateurs et les administrateurs : des renseignements sur les écarts en matière de santé, des recommandations pour améliorer les compétences culturelles des organisations et des modèles de services et des interventions en matière de santé mentale pour tenir compte de la diversité.

Lorsque la pandémie actuelle sera maîtrisée et que les visites des patients externes à l'hôpital pourront reprendre, des kiosques interactifs au Neuro et à l'Hôpital général juif seront mis à la disposition des patients et du personnel clinique, qui pourront les utiliser pour consulter le site Web. Cela étant dit, à la suite de l'émergence de problèmes de santé mentale au sein de la population dans le contexte de la COVID-19, les outils en ligne ont gagné en importance. La pandémie s'est révélée particulièrement dévastatrice pour les communautés culturelles, que ce soit par ses répercussions sur la santé physique, qui s'est détériorée de manière disproportionnée, ou par ses effets connexes sur la santé mentale et les émotions.

Webinaires sur la diversité et la santé mentale

En partenariat avec Bell Cause pour la cause, l'Université McGill et l'Hôpital général juif organisent un webinaire sur la santé mentale dans les communautés issues de la diversité pour discuter de la résilience et du bien-être psychologique. Ghayda Hassan animera ce webinaire en français le jeudi 21 janvier, à midi (HE). Pour vous y inscrire, veuillez cliquer ici .

Le même webinaire, mais en anglais, et présenté par l'Université Queen's et animé par la Dre Jane Philpott, aura lieu le vendredi 22 janvier, à midi (HE). Pour vous inscrire à cet événement, veuillez cliquer ici.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, soit le 28 janvier prochain, tous les Canadiens participeront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la conversation et directement contribuer à accroître le montant des dons de Bell à des programmes de santé mentale canadiens tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes de santé mentale canadiens pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissibles, tweet ou vidéo TikTok comportant le mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de l'Université McGill

Fondée en 1821 à Montréal, au Québec, l'Université McGill figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de doctorat en médecine. Elle est constamment classée parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Établissement d'enseignement supérieur renommé partout dans le monde, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans 2 campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles. Elle compte 300 programmes d'études et plus de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 inscrits aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 800 étudiants internationaux représentant 31 % de sa population étudiante. Plus de la moitié des étudiants de l'Université McGill ont une langue maternelle autre que l'anglais, et environ 19 % d'entre eux sont francophones.

