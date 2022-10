Des changements nécessaires dans la santé et les services sociaux : Les solutions résident dans un réseau public fort

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN invite le ministre de la Santé, Christian Dubé, celui des Services sociaux, Lionel Carmant, tous deux nouvellement reconduits dans leurs fonctions, et plus largement le gouvernement de la CAQ, à faire preuve d'écoute et d'ouverture à l'égard des travailleuses et des travailleurs, qui proposent de multiples pistes de solutions afin de corriger les lacunes du système de santé et de services sociaux.

« Après plus de deux ans de pandémie, force est de constater que les services dans la santé et les services sociaux peuvent et doivent être renforcés, explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Des années d'austérité budgétaire et de réformes centralisatrices ont laissé notre réseau en bien mauvais état pour faire face à la crise. Certains seront tentés de profiter de cet état de fait pour promouvoir encore plus la privatisation. Bien au contraire, nous sommes d'avis que ce qu'il faut prescrire pour le réseau, c'est la déprivatisation, la décentralisation et la démocratisation. Nous ne ferons pas que le clamer, nous en ferons la démonstration. »

Dès les prochaines semaines, la CSN mettra de l'avant de nouvelles initiatives afin d'insuffler un vent de changement positif dans le réseau. La CSN entend nouer des alliances avec d'autres partenaires qui ont à cœur l'avenir des services publics. Elle continuera à prendre part à toute discussion avec le gouvernement concernant l'avenir du réseau. Rappelons que la CSN et d'autres acteurs du réseau mènent actuellement des discussions avec des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux pour dégager des voies de solution, suivant l'annonce du plan santé par le gouvernement en avril. De plus, la CAQ a récemment annoncé son intention de favoriser l'émergence de mini-hôpitaux complètement privés qui viendraient notamment exacerber l'exode de la main-d'œuvre hors du secteur public.

Vraiment public

Or, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, la place occupée par le privé dans nos services de santé et nos services sociaux est déjà beaucoup plus importante qu'ailleurs dans les pays industrialisés. « Évidemment, les tenants de la privatisation nous la présentent comme un ajout se greffant au système existant, mais dans les faits, on constate que le privé coûte globalement plus cher et qu'il est plus inégalitaire et plus complexe à encadrer pour les pouvoirs publics. L'avenir du réseau public concerne l'ensemble des travailleurs et travailleuses de tous les secteurs d'activité et, plus largement, tous les citoyens et citoyennes. Nous devons avoir une voix au chapitre. On ne veut plus de réformes imaginées dans des bureaux feutrés. Les solutions viendront du terrain », de conclure Caroline Senneville.

Un rôle accru pour les CLSC

« Le débat sur la privatisation des services n'a rien de nouveau, poursuit le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Réjean Leclerc. Un vieux dicton dit que la meilleure façon de noyer un chien est de crier qu'il a la rage, mais le réseau public doit vivre, car il n'a pas la rage. Par exemple, 20 ans après leur création, force est de constater que les groupes de médecine familiale (GMF), qui relèvent du privé, ont échoué tant en ce qui a trait à l'accès de la population aux services qu'au désengorgement des urgences. Les CLSC, qui devraient être la porte d'entrée de première ligne, ont plutôt vu une partie de leur personnel être transférée dans les GMF. Au contraire, nous croyons que les CLSC doivent jouer un rôle accru. »

Déterminants sociaux de la santé

« La santé physique et mentale de la population, ça ne se limite pas à ce qui se fait dans les établissements, enchaîne le président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Danny Roy. Il faut avoir une approche globale prenant par exemple en compte les déterminants sociaux de la santé tels que le logement, l'accès à l'éducation et aux services de garde éducatifs, l'amélioration des conditions de travail ou encore les moyens à mettre en place pour assurer à toutes et à tous un niveau de revenu décent. Par ailleurs, bien du travail doit être fait à plusieurs égards, notamment pour assurer une offre adéquate en soutien à domicile, pour renforcer les services à la jeunesse, pour relever les énormes défis auxquels nous faisons face en santé mentale ou encore pour contrer les pénuries de main-d'œuvre. Ce ne sont que quelques-uns des chantiers qui nous attendent. »

À propos

La CSN, c'est 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité, dont plus de 125 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux réunis au sein de la FSSS-CSN et de la FP-CSN.

