Des airs trad et folk de chez nous seront à l'honneur au Royaume-Uni

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, a dévoilé aujourd'hui, en compagnie du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, M. Christopher Skeete, la liste des groupes musicaux qui mettront en lumière le talent d'ici grâce à une vitrine québécoise présentée lors de la prochaine édition du festival de musique Showcase Scotland.

Le Québec sera à l'honneur lors de cet événement, l'un des plus importants rendez-vous professionnels de la scène musicale folklorique, traditionnelle et acoustique du Royaume-Uni, du 21 au 25 janvier 2026 à Glasgow, en Écosse. Il sera représenté par Bon Débarras, Cécilia, É. T. É., Germaine, La Déferlance ainsi que Paruline. En plus de se produire sur scène, les groupes musicaux auront plusieurs occasions de participer à des activités de développement de marché et de réseautage.

Rappelons qu'au printemps 2025, le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Délégation générale du Québec à Londres, a mené un appel de candidatures afin de sélectionner les 6 artistes ou groupe d'artistes pour représenter le Québec lors du prestigieux événement. La pertinence de l'exploration du marché britannique pour le développement de la carrière ainsi que la volonté de Showcase Scotland de révéler des artistes émergents figuraient parmi les critères d'évaluation.

Citations

« Sous ses airs festifs, la musique trad et folk est une mosaïque de fables, d'imaginaire collectif et de bribes d'histoire. Cette vitrine représente un excellent tremplin pour les carrières respectives de ces artistes. C'est aussi, et surtout, une invitation pour le public à découvrir et à célébrer notre culture unique. Bravo à cette délégation québécoise qui fera à coup sûr vibrer le public du Festival. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Le Québec rayonnera une fois de plus sur la scène internationale, et ce, au rythme de notre musique traditionnelle. Je tiens à souligner le travail exceptionnel que réalisent les représentations du Québec à travers le monde afin de mettre en valeur notre culture. Par leurs actions, c'est toute la richesse de notre identité qui s'affirme et qui trouve écho auprès de nos partenaires internationaux. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants

Showcase Scotland invite chaque année une nation à occuper une place de choix dans sa programmation dans le cadre de Celtic Connections, un festival public de renommée mondiale consacré aux musiques traditionnelles, folkloriques et du monde.

Considérant la taille du marché culturel québécois, les exportations constituent la principale source de développement économique de nos artistes.

Les vitrines sont des présences collectives à l'étranger et sont tenues dans le cadre d'événements de marchés stratégiques. Elles font partie des moyens les plus efficaces en matière d'exportation et de développement de marché.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la Société de développement des entreprises culturelles et du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que Les Offices jeunesse internationaux du Québec soutiennent financièrement la participation de 6 groupes musicaux québécois à l'édition 2026 de Showcase Scotland. Le gouvernement du Québec remercie le Centre des musiciens du monde et Folquébec pour leur précieuse collaboration.

Après la France et les États-Unis, le Royaume-Uni est le troisième marché international d'importance pour les musiciennes et les musiciens québécois.

