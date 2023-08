EDMONTON, AB, le 14 août 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle actif dans la protection de l'écosystème du pays en administrant les exigences relatives à l'importation de tout animal. Pour éviter la propagation de maladies animales et l'introduction d'espèces étrangères, toutes les espèces vivantes, y compris les animaux de compagnie, doivent être déclarées au moment de leur importation au Canada.

Les agents de l'ASFC à Edmonton ont trouvé 2 tarentules vivantes cachées à l'intérieur de colis expédiés de Hong Kong, dont un jouet d'enfant. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Récemment, les agents de l'ASFC ont trouvé deux tarentules vivantes cachées dans un contenant en plastique et un jouet pour enfants à l'installation commerciale de l'ASFC d'Edmonton, à l'aéroport international de cette ville. Le 12 mai 2023, les agents de l'ASFC ont vu des irrégularités dans un petit colis en provenance de Hong Kong et ont trouvé une tarentule mâle cachée à l'intérieur d'un contenant en plastique. Le 1er juin 2023, les agents de l'ASFC ont inspecté un autre colis provenant du même expéditeur et ont trouvé une araignée femelle cachée à l'intérieur d'un avion-jouet pour enfants.

Les agents de l'ASFC ont communiqué avec les agents d'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour les aider à déterminer si les araignées étaient inscrites à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Après une inspection et un examen plus approfondis par les agents d'application de la loi sur la faune d'ECCC et leurs partenaires, il a été déterminé que les deux araignées sont des Phlogiellus xinping (une espèce de tarentule), lesquelles sont originaires de Hong Kong et ne figurent pas sur la liste de la CITES. Par conséquent, aucun permis n'était nécessaire pour importer cette espèce au Canada ni l'exporter de Hong Kong.

Lorsque vous introduisez des espèces vivantes au Canada, renseignez-vous sur les règles régissant leur importation, notamment sur les procédures visant à protéger les espèces menacées et en voie de disparition. Le Canada dispose d'une réglementation stricte pour faciliter le transport sans cruauté des espèces vivantes.

Les tarentules se portent bien et ont trouvé un nouveau foyer au Musée Royal de l'Alberta.

Citation

« Les agents de l'ASFC ont été en mesure de trouver ces deux tarentules et de les sauver des méthodes de transport inhumaines. Toutes les espèces vivantes doivent être transportées et importées correctement afin de préserver la sécurité de l'écosystème et de la biodiversité du Canada. L'ASFC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires d'exécution de la loi, y compris les agents d'application de la loi d'ECCC, pour assurer la sécurité de la frontière canadienne et mettre fin aux échanges commerciaux illégaux d'espèces sauvages ».

Lisa Laurencelle-Peace, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Avant d'entrer au Canada avec une espèce vivante, assurez-vous de connaître les exigences canadiennes en matière d'importation et de voyage. Pour d'autres informations, consultez la page Exigences d'importation et de voyage pour les animaux.

Les échanges commerciaux internationaux d'espèces sauvages sont estimés à des milliards de dollars et font intervenir des millions de spécimens de plantes et d'animaux. La CITES est un accord international conclu entre les pays pour veiller à ce que ces échanges commerciaux ne nuisent pas à la survie des espèces. Elle fonctionne selon un système de permis avec différents niveaux de contrôle des permis en fonction du risque que les échanges commerciaux représentent pour les espèces.

La Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ( WAPPRIITA ) est la loi utilisée pour mettre en œuvre la CITES au Canada. En vertu de la législation canadienne, toute espèce sauvage inscrite à la CITES et importée au Canada, ou exportée du pays, sans les permis requis ou sans une exemption prescrite peut faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation. En outre, les responsables peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires.

WAPPRIITA Le Canada dispose d'une réglementation stricte en matière de transport sans cruauté des espèces vivantes. Tous les animaux, y compris les chats, les chiens, les animaux exotiques et les reptiles, doivent être protégés contre les dangers et les blessures lorsqu'ils voyagent par voie terrestre, aérienne ou maritime.

Liens connexes

