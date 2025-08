VANCOUVER, BC, le 5 août 2025 /CNW/ - Le 18 juillet 2025, des agents et des agentes de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'aéroport international de Vancouver ont intercepté 29 kg de méthamphétamine dans les bagages d'un voyageur à destination de Hong Kong. Ils ont découvert de la méthamphétamine dissimulée dans des paquets-cadeaux à l'intérieur de deux valises. Cette quantité de méthamphétamine représente environ 150 000 doses individuelles.

L'ASFC a arrêté le voyageur, qui a par la suite été confié à la garde des agents d'application de la loi à la frontière de la GRC, Services de police fédéraux - Région du Pacifique. Shiyu Deng, un citoyen chinois de 25 ans, a été accusé des infractions suivantes en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

Possession en vue d'en faire le trafic

Possession en vue d'exporter

Exportation d'une substance contrôlée

Les accusations sont soumises à la validation du tribunal.

Shiyu Deng a été placé en détention provisoire jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, le 6 août 2025, et l'enquête se poursuit.

L'ASFC et la GRC sont déterminées à protéger nos collectivités contre la contrebande et le crime organisé.

Citations

« J'ai pu constater de mes propres yeux l'excellent travail accompli par les employés de l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver. Chaque jour, ils s'efforcent d'assurer la sécurité de nos frontières, la protection de la population canadienne et le démantèlement des réseaux criminels transnationaux. Quand elle contribue à mettre fin à la contrebande de drogues illégales, l'ASFC fait sa part pour empêcher le crime organisé d'empocher des profits.

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie est un autre excellent exemple du dévouement et de l'expertise des agents et des agentes de l'ASFC qui travaillent sans relâche chaque jour pour empêcher les drogues dangereuses de franchir nos frontières. Je tiens également à remercier la GRC de sa collaboration constante à assurer la sécurité publique.

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Ce résultat met en évidence la force de notre partenariat avec l'ASFC. Leur vigilance et la rapidité d'enquête de nos agents ont mené à l'arrestation d'un individu et à son inculpation pour tentative d'exportation de drogues illégales. Ce type de collaboration garantit que la criminalité transnationale fait l'objet d'une approche répressive coordonnée et efficace.

- David Teboul, commissaire adjoint, GRC, Services de police fédéraux - Région du Pacifique

Faits en bref

La Loi sur les douanes interdit la contrebande (c'est-à-dire le fait de faire sortir des produits du pays sans les déclarer) ou la tentative de faire sortir en contrebande des produits prohibés, contrôlés ou réglementés. La contrebande et les autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal.

interdit la contrebande (c'est-à-dire le fait de faire sortir des produits du pays sans les déclarer) ou la tentative de faire sortir en contrebande des produits prohibés, contrôlés ou réglementés. La contrebande et les autres infractions à la et au peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal. En vertu de la Loi sur les douanes , l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a le pouvoir d'interroger tous les voyageurs quittant le pays et d'examiner leurs produits. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur l'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a le pouvoir d'interroger tous les voyageurs quittant le pays et d'examiner leurs produits. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur l'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada. Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. L'information disponible sur le Plan frontalier est disponible ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. L'information disponible sur le Plan frontalier est disponible ici : frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des renseignements concernant des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

X @FrontièreCanrPAC ou (@FrontièreCan)

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945; Relations avec les médias, Services de police fédéraux - Région du Pacifique, [email protected], 250-859-2065