L'ASFC saisit 197 kg de cocaïne au pont Blue Water

POINT EDWARD, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui une importante saisie de cocaïne au point d'entrée du pont Blue Water à Point Edward, en Ontario.

Le 23 juillet 2025, un camion commercial en provenance des États‑Unis a été renvoyé à l'examen secondaire au point d'entrée du pont Blue Water. Lors de l'inspection de la remorque, les agents des services frontaliers ont découvert sept sacs contenant des briques de cocaïne présumée. Le poids total des stupéfiants présumés était de 197 kg et leur valeur marchande était estimée à 24,6 millions de dollars.

L'ASFC a procédé à l'arrestation d'Onkar Kalsi, 29 ans, de Caledon (Ontario), et l'a confié, ainsi que les stupéfiants présumés, à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). M. Kalsi a été accusé par la GRC d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne en vue du trafic aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'enquête est en cours.

Entre le 1er janvier et le 10 juillet 2025, l'ASFC a saisi un total de 1 164 kg de cocaïne originaire des États‑Unis, de même que 514 kg de cocaïne originaire d'autres pays.

« Cette saisie effectuée par nos agents des services frontaliers dévoués montre notre engagement à mettre fin aux activités criminelles et à protéger nos collectivités. Notre message est clair : le Canada ne tolérera aucune tentative de porter atteinte à l'intégrité et à la sécurité de ses frontières. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette importante saisie de cocaïne souligne le rôle essentiel que jouent nos agents des services frontaliers pour perturber la circulation illégale de drogues au Canada. Cette réussite a été possible grâce à leur vigilance et à leur dévouement, ainsi qu'à la force de notre collaboration continue avec la GRC pour protéger nos collectivités. »

- Michael Prosia, directeur général régional, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour augmenter la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, et ce, tout en veillant à la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Vous trouverez des renseignements sur le Plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

