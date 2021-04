Des agents de la GRC, du service de police de Windsor et de l'ASFC ont intercepté deux bateaux de pêche nolisés américains dans le cadre de mesures d'application prises tôt le matin

L'opération maritime faisait suite aux préoccupations du public selon lesquelles des bateaux de pêche américains contrevenaient à la Loi sur la mise en quarantaine, la Loi sur les douanes et la Loi sur la réouverture de l'Ontario. Quatre bateaux de pêche nolisés immatriculés aux États-Unis ont été observés exerçant leurs activités du côté canadien de la rivière Détroit. Des bateaux patrouilleurs de la GRC et du service de police de Windsor ont pu intercepter deux de ces bateaux, alors que les deux autres embarcations sont parvenues à rejoindre les eaux américaines. Les bateaux de pêche interceptés ont été escortés jusqu'à un point d'entrée à proximité et ont fait l'objet d'un examen par des employés de l'Agence des services frontaliers du Canada. Le service de police de Windsor a remis dix constats d'infraction en vertu de la Loi sur la réouverture de l'Ontario, pour un montant total de 8 800 $. Les dix individus ont été identifiés comme étant des citoyens américains et ont par la suite reçu un avis de décision de retourner aux États-Unis émis par l'ASFC en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur la mise en quarantaine.