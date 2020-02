Des accusations d'importation illégale d'armes à feu et de dispositifs prohibés déposées au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Une femme a comparu aujourd'hui au palais de justice de Saint‑Jean‑sur‑Richelieu après avoir été accusée, le 17 janvier 2020, d'avoir importé en contrebande des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte, ainsi que des dispositifs prohibés.

Selon une enquête menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 22 septembre 2018, Mme Enza Esposito a importé sans déclarer et sans en obtenir l'autorisation 17 armes à feu prohibées, 2 armes à feu à autorisation restreinte et 33 dispositifs prohibés (1 silencieux et 32 chargeurs), le tout se trouvant caché dans un compartiment dans son véhicule.

Les personnes qui se présentent à la frontière du Canada sont tenues de déclarer toutes les armes et les armes à feu en leur possession à leur arrivée au point d'entrée. Tout voyageur qui omet de déclarer des armes en sa possession peut faire l'objet de poursuites au criminel.

Voici un autre exemple de l'engagement de l'ASFC envers la sécurité de nos collectivités.

Suivez-nous sur Twitter (@FrontiereCanQUE), joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada, Téléphone : 514-350-6130, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/