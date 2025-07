Coupe d'un demi-milliard de dollars en éducation - Recul du gouvernement devant la pression populaire

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente le plus grand nombre d'employé-es de soutien et plusieurs professionnels du système scolaire, réagit à l'annonce de recul du gouvernement concernant son intention de couper un demi-milliard dans le réseau de l'éducation.

« Si nous sommes satisfaits que le gouvernement ait entendu raison, le ministre Drainville et la Coalition Avenir Québec ne doivent pas s'attendre à recevoir des fleurs. On ne peut pas agir d'une façon aussi irresponsable, désorganiser un réseau complet en pleine période d'affectation du personnel et menacer de nuire à la qualité de l'éducation de milliers d'enfants pour ensuite espérer des " mercis " quand on fait marche arrière. Le gouvernement avait tort, mais la population et les syndicats lui ont fait comprendre avec force et conviction », affirme le premier vice-président de la CSN, François Enault.

