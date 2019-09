Départ de Vic Vogel - La Ville de Montréal rend un dernier hommage à un grand nom du jazz montréalais

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la présidente du conseil de ville, Cathy Wong, et le président du Conseil des arts de Montréal, Jan-Fryderyk Pleszczynski, saluent la contribution extraordinaire de Vic Vogel à l'évolution et au rayonnement du jazz montréalais.

Cette légende de notre ville, qui vient de nous quitter, a consacré sa vie à la musique en portant plusieurs chapeaux. On l'a applaudi seul ou avec son Jazz Big Band, comme pianiste, tromboniste et chef d'orchestre. Il a en outre partagé la scène avec d'autres grands artistes et ensembles musicaux tels que Dizzy Gillespie, Cannonball Adderley, Offenbach, Oliver Jones, Paul Anka, Céline Dion, Michel Legrand et Ella Fitzgerald, pour ne nommer que ceux-là. Et surtout, il a été un fidèle invité de presque toutes les années du Festival international de Jazz de Montréal. Son talent d'arrangeur et de compositeur a également été mis à contribution dans plusieurs comédies musicales, productions télévisuelles et cinématographiques

« C'est un grand Montréalais que nous venons de perdre. Le nom de Vic Vogel est associé à l'image d'un musicien qui réussissait à chacune de ses apparitions à nous faire partager sa passion pour la musique, et en particulier pour le jazz. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fans qui pleurent sa disparition », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La présidente du conseil de ville, Cathy Wong, a récemment remis à M. Vogel un certificat honorifique au nom de la mairesse afin de rendre hommage à son immense travail artistique. « C'est avec tristesse que j'apprends le décès de M. Vogel, un homme d'un immense talent qui a consacré sa vie à la musique et a vivement contribué à enrichir notre patrimoine culturel. Mes condoléances à ses proches et aux mélomanes », a affirmé Cathy Wong.

Le président du Conseil des arts de Montréal, Jan-Fryderyk Pleszczynski, se joint à la population montréalaise pour offrir ses condoléances à la famille et aux proches de M. Vogel. « Vic Vogel a été une figure marquante de la scène musicale montréalaise, et c'est peu dire. Il aura participé activement à la création d'un véritable mouvement qui a permis à Montréal de devenir le lieu emblématique du jazz qu'elle est aujourd'hui. C'est toute une chance pour les Montréalais et Montréalaises d'avoir pu côtoyer et entendre ce musicien hors pair. »

Les Montréalaises et Montréalais sont par ailleurs invités à s'approprier l'œuvre de M. Vogel ou en apprendre plus sa vie et sa carrière en consultant le catalogue du Réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence et l'innovation dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles. Il encourage l'expérimentation, la découverte et l'audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions tout en appuyant la relève et la diversité. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, métropole culturelle ».

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Linda Boutin, Relationniste, Service des communications, Ville de Montréal, 514 872-6013; Annie Bérubé, Directrice adjointe - communications, Conseil des arts de Montréal, 514 280-2564