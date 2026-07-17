Démocratiser la recherche en génomique pour renforcer son excellence - Soutien à la mission de Génome Québec et au développement du Centre d'expertise et de services

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un financement à Génome Québec pour soutenir son fonctionnement, la poursuite d'activités de recherche en génomique et le développement des plateformes de services technologiques de même que pour appuyer la réalisation d'un projet du Centre d'expertise et de services (CES).

Une subvention de 28 580 100 $ est ainsi accordée à l'organisme pour la période de 2026 à 2029, afin d'assurer la coordination des travaux en cours et de contribuer au financement de diverses initiatives de recherche en génomique, dont le cofinancement de concours organisés par Génome Canada.

De plus, une somme de 1 887 464 $ permettra au CES d'acquérir, au coût de 2 359 350 $, des équipements technologiques de pointe, en vue de soutenir la montée en puissance des travaux en génomique et en bio-informatique. Le CES veut favoriser la mise en commun des infrastructures et des connaissances, au profit des équipes de recherche du Québec, dans le but d'optimiser les ressources disponibles à travers la province.

Citations :

« En appuyant Génome Québec et le Centre d'expertise et de services, notre gouvernement réitère sa volonté de stimuler davantage la recherche et l'innovation dans des domaines d'avenir, comme la génomique et les sciences de la vie. On vise ainsi à améliorer la santé de la population québécoise ainsi qu'à renforcer les connaissances du Québec et le rayonnement de ses chercheurs à l'international. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Les avancées en génomique reposent sur la force de notre recherche et notre capacité à innover. Comme en témoigne le lancement récent de la Politique québécoise en médecine génomique, nous voulons nous assurer que ces découvertes se traduisent concrètement en bénéfices pour les patientes et les patients. Le soutien à Génome Québec et au Centre d'expertise et de services est un levier clé pour renforcer ce lien entre la recherche et les soins. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous saluons l'effort du gouvernement du Québec, qui, dans un contexte difficile de finances publiques, a su reconnaître l'importance de préserver l'expertise en génomique développée au cours des vingt-cinq dernières années. À l'ère où l'autosuffisance est de plus en plus valorisée, l'économie du savoir constitue un levier stratégique de développement économique majeur et une source inépuisable de solutions, dont plusieurs proviendront de la génomique. »

Josette-Renée Landry, présidente-directrice générale de Génome Québec

Faits saillants :

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. Il contribue également à répondre aux défis de santé ainsi qu'aux enjeux environnementaux, technologiques, sociétaux et de politiques publiques au Québec.

La subvention trisannuelle versée à Génome Québec est issue des crédits budgétaires alloués au développement de la science, de la recherche et de l'innovation au Québec.

Au cours de la dernière année, le CES a servi 906 équipes de recherche, issues de 18 pays, pour un total de 245 317 échantillons traités et analysés. La clientèle vient majoritairement du milieu universitaire, mais aussi des secteurs public et privé.

L'aide financière accordée pour le CES provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4a : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques.

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SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]