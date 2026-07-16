La nouvelle maison des aînés et maison alternative de Havre-Saint-Pierre accueillera ses premiers résidents et résidentes cet automne

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, à l'inauguration de la maison des aînés et maison alternative (MDA MA) de Havre-Saint-Pierre. Les travaux s'étant terminés à la fin de juin, la MDA MA pourra accueillir ses premiers résidents et résidentes dès l'automne.

Située au 1015, promenade des Anciens, à Havre-Saint-Pierre, cette MDA MA regroupe 48 places pour la population de la région, soit 19 places pour les personnes aînées en perte d'autonomie, 5 places pour les adultes en situation de handicap en raison d'une déficience physique, intellectuelle ou d'autisme et 24 autres qui sont exploitées par la Corporation des aînés de la Minganie pour des personnes aînées autonomes et semi-autonomes.

Comme toutes les MDA MA, celle-ci a été conçue pour recréer l'environnement d'un domicile et offrir aux résidentes et aux résidents un milieu de vie à dimension humaine.

Ce milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie actif, entre autres grâce à des aménagements intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidentes et des résidents et à favoriser leurs interactions.

Citations :

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région peuvent bénéficier de ce modèle d'hébergement à échelle humaine, inclusif et agréable. C'est une journée importante aujourd'hui pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle réalisation! »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Le projet de maison des aînés et maison alternative me touche grandement. Les personnes qui y résideront à partir de l'automne auront accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire. Je tiens également à saluer le travail de la Société québécoise des infrastructures, qui a assuré la gestion et le suivi étroit de ce chantier tout au long de sa réalisation. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis

Faits saillants :

La MDA MA de Havre-Saint-Pierre est la 44 e à ouvrir ses portes au Québec.

à ouvrir ses portes au Québec. Les MDA MA s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Elles visent à offrir des milieux de vie humains, adaptés et centrés sur la bientraitance et sur la qualité de vie des résidents et des résidentes.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et maisons alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170