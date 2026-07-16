Québec inaugure une nouvelle clinique dentaire en Minganie

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le cadre de son engagement à améliorer concrètement l'accès aux soins dentaires dans la région de la Côte-Nord, le gouvernement du Québec inaugure aujourd'hui la nouvelle clinique dentaire publique de la Minganie.

L'inauguration a été soulignée aujourd'hui par la députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Réalisée grâce à un investissement total de 1 050 150 $, la clinique dentaire de la Minganie offre un environnement de soins moderne, équipé à la fine pointe de la technologie. Elle comprend quatre salles de traitement, une salle de radiographie, un grand laboratoire ainsi qu'une unité de retraitement des dispositifs médicaux consacrée au nettoyage et à la stérilisation des instruments.

Cette nouvelle installation permet d'offrir une gamme complète de services dentaires de première ligne, incluant des services curatifs, comme la dentisterie opératoire (obturations), certains soins chirurgicaux ainsi que des services préventifs, comme les nettoyages dentaires.

Citations :

« L'accès aux soins dentaires est essentiel pour la santé globale et la dignité des personnes. En rapprochant ces services des communautés, particulièrement dans des régions éloignées comme la Côte-Nord, où le manque important de dentistes est bien réel, nous contribuons à prévenir les problèmes de santé et à réduire les inégalités. Cette clinique en Minganie est un exemple concret de notre volonté d'offrir des soins accessibles et adaptés partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'inauguration de cette clinique est une excellente nouvelle pour la population de la Minganie. Elle vient répondre à un besoin criant en matière d'accès aux soins dentaires dans la région, un enjeu bien réel pour de nombreuses personnes. Nous sommes conscients des défis auxquels font face les citoyens et citoyennes de la Côte-Nord, et c'est pourquoi notre gouvernement agit concrètement pour rapprocher les services des gens et améliorer leur qualité de vie. Cette clinique contribuera à régler un problème important en offrant enfin des soins accessibles, directement dans le milieu de vie de la population. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Faits saillants

La clinique peut déjà compter sur la présence d'un dentiste à temps plein, qui a choisi de venir s'établir en Minganie avec sa famille, ainsi que sur une assistante dentaire de la région et une agente administrative.

Cette initiative contribue à améliorer l'accès aux soins, tout en renforçant l'attractivité de la région pour les professionnels et professionnelles de la santé et en favorisant une offre de services durable, adaptée à la réalité nord-côtière.

Santé Québec Côte-Nord est responsable de soutenir la clinique dans son implantation, ainsi que du recrutement et de la rémunération du personnel.

Rappelons que cette clinique dentaire constitue l'un des projets pilotes d'une démarche qui vise à améliorer l'accès aux soins dentaires, notamment en milieu éloigné.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants. Tél. : 514 554-4170