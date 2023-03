GATINEAU, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - En tirant les leçons d'une période très difficile et en les mettant en œuvre dans l'avenir, ce gouvernement rendra le programme de passeport plus fiable, plus souple et servira les Canadiens plus efficacement dans les années à venir. Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé le lancement du nouveau Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne.

Les Canadiens qui ont récemment demandé un passeport peuvent maintenant vérifier l'état de leur demande en ligne, en quelques clics, en fournissant quelques renseignements de base. Le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne offre aux Canadiens une importante option numérique pour les services de passeport. Ce nouvel outil permettra de diriger ces clients vers une solution numérique facile à utiliser. Ainsi, les Canadiens qui ont d'autres questions ou demandes pourront avoir un accès plus rapide au service du personnel de première ligne, maintenant et lors des futures périodes de pointe saisonnières. Service Canada a collaboré avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Services partagés Canada et Service numérique canadien pour développer ce nouvel outil.

Service Canada s'engage à fournir aux Canadiens des services de passeport en temps opportun. Il a été annoncé le 24 janvier 2023 que l'arriéré des passeports a été pratiquement éliminé et que, depuis le 3 octobre 2022, les services de passeport sont revenus aux normes d'avant la pandémie. Aujourd'hui, nous pouvons officiellement dire que l'arriéré est complètement éliminé.

La norme de prestation de services du gouvernement est de 10 jours pour traiter les demandes de passeport en personne reçues à un bureau spécialisé des passeports et de 20 jours pour les demandes reçues par la poste ou déposées à un Centre Service Canada. Grâce à la dotation supplémentaire, à l'augmentation des heures supplémentaires et à l'efficience accrue, Service Canada livre la plupart des passeports conformément aux cibles de 10 et de 20 jours, atteignant respectivement un taux de 96 % et de 98 % pour les demandes complètes.

Au cours des 10 derniers mois, le gouvernement du Canada a travaillé sans relâche pour offrir aux Canadiens des services de passeport plus rapides, plus pratiques et plus près de chez eux. Cela comprend le lancement du service de retrait des passeports en 10 jours dans 13 Centres Service Canada au pays.

Les Canadiens peuvent demander un passeport à ces endroits et le recevoir après dix jours ouvrables. Une fois délivré, le passeport peut être envoyé par la poste ou récupéré en personne. Depuis le lancement de ce service le 15 août 2022, les 13 Centres Service Canada offrant un service de retrait de passeport en 10 jours ont traité plus de 66 000 demandes de passeport.

Service Canada étudie la possibilité d'étendre ce service à d'autres centres Service Canada partout au pays.

En plus des périodes de pointe saisonnières, Service Canada se prépare pour les demandes de renouvellement de la première série de passeports d'une validité de 10 ans, qui ont été délivrés pour la première fois en juillet 2013.

« Nous continuons à mettre tout en œuvre pour moderniser le service que nous offrons aux Canadiens. Le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport est un nouvel outil facile à utiliser qui permet aux Canadiens de vérifier l'état de leur demande de passeport en ligne, 24 heures sur 24. Offrir aux Canadiens une option pratique pour obtenir en temps voulu des renseignements sur leur demande de passeport est l'une des nombreuses manières d'améliorer l'expérience client pour les demandeurs de passeport. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Depuis le 1 er avril 2022, Service Canada a délivré plus de 3 millions de passeports.

avril 2022, Service Canada a délivré plus de 3 millions de passeports. Pour l'année 2023-2024, le volume total de passeports délivrés devrait se situer entre 4,3 et 4,9 millions.

La norme de service pour le traitement d'une demande présentée en personne dans un bureau des passeports est de 10 jours ouvrables, et de 20 jours ouvrables pour les demandes envoyées par la poste et celles présentées dans un Centre Service Canada. L'objectif de rendement pour les demandes est que 90 % des demandes complètes soient traitées conformément à ces normes de service.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque semaine.

