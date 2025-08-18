MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), difficultés en lecture ou en écriture, dyslexie-dysorthographie, et plus encore : près de 25% des élèves au primaire et au secondaire au Québec vivent des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Pourtant, plusieurs parents manquent de ressources pour accompagner efficacement leur jeune à la maison. Face à ce constat, l'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA) et Alloprof, deux piliers de la réussite éducative, dévoilent le projet Apprendre ensemble.

Destinée à l'ensemble des parents, cette initiative s'avère particulièrement pertinente pour ceux et celles dont les enfants présentent des défis ou des troubles d'apprentissage. Apprendre ensemble offre déjà 120 activités gratuites, clés en main et axées sur la lecture et l'écriture, afin de soutenir les familles dès la rentrée. Elles sont regroupées en cinq séquences pour le primaire et disponibles en français et en anglais. D'ici peu, plus de 400 activités supplémentaires viendront s'ajouter, touchant entre autres le développement de la pensée mathématique, les difficultés liées au vocabulaire et l'entraînement aux outils d'aide technologique, et visant les jeunes du secondaire également.

« Les parents sont nos meilleurs alliés. Ils influencent grandement la réussite scolaire de leur enfant, sans avoir à jouer le rôle de l'enseignant. Ce qui les bloque souvent, c'est de ne pas se sentir outillés pour bien le faire. Les activités clés en main d'Apprendre ensemble sont à la portée des parents et aident les jeunes à développer des habiletés et des automatismes essentiels pour leur apprentissage », affirme Marie-Philippe Goyer, orthopédagogue et directrice des contenus pédagogiques à l'Institut TA.

Un projet fondé sur la science… et pensé pour la vraie vie

Élaborées par des orthopédagogues et des orthophonistes de l'Institut TA et hébergées sur le site d'Alloprof, ces activités simples, progressives et de courte durée (environ 15 minutes) sont pensées pour les parents, non enseignants, qui souhaitent apporter un soutien concret à leur enfant. Chaque exercice cible des habiletés précises et s'appuie sur les recommandations du ministère de l'Éducation, des données issues du terrain scolaire et de la recherche, afin de renforcer les compétences de l'enfant en fonction de ses défis.

« Le partenariat avec l'Institut TA allait de soi : nos missions sont complémentaires et, à certains égards, s'adressent aux mêmes publics. Avec Apprendre ensemble, nous voulons continuer de soutenir positivement l'entourage des élèves, dont ceux en difficulté, en offrant à grande échelle des outils concrets, validés et réellement adaptés à leurs besoins, afin d'aider les familles à surmonter chaque défi », souligne Sandrine Faust, directrice générale d'Alloprof.

Une alliance stratégique qui a déjà du succès!

Depuis leur mise en ligne progressive au printemps, les contenus d'Apprendre ensemble ont connu un fort engouement. Pour en savoir plus et découvrir les séquences disponibles, les parents sont invités à consulter et à télécharger gratuitement les fiches sur apprendre-ensemble.ca ( learn-together.ca pour la version anglaise).

EN BREF :

120 activités gratuites déjà disponibles (60 en français et 60 en anglais)

15 minutes par jour, 3 fois par semaine

Conçues pour les enfants avec TDAH, dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, et tous ceux et celles qui ont des difficultés d'apprentissage

Plus de 400 nouvelles activités à venir (200 dans chaque langue)

Téléchargeables dès maintenant : www.apprendre-ensemble.ca .

. La création et la diffusion de ces ressources ont été possibles grâce au soutien du ministère de l'Éducation du Québec.

À propos de l'Institut TA

L'Institut des troubles d'apprentissage met son expertise au profit de l'inclusion, de la persévérance et de la réussite des jeunes présentant des défis liés à l'apprentissage. La réalisation de sa mission repose sur l'accès à un vaste réseau d'experts et de chercheurs ainsi qu'une collaboration soutenue avec les intervenants du milieu qui assistent au quotidien ces jeunes de 0 à 25 ans. L'Institut TA propose aux enseignants et aux parents des outils et programmes innovants et adaptés aux différents types d'apprenants qui permettent de sensibiliser, éduquer, soutenir et former.

www.institutta.com

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussites, en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois. www.alloprof.qc.ca

