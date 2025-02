Semaine des enseignantes et des enseignants : Alloprof intensifie ses efforts pour soutenir davantage les profs

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, Alloprof est fier d'annoncer qu'il renforcera sa plateforme Alloprof Enseignants , un outil de soutien aux enseignants, grâce à un don significatif de 600 000 $ de RBC.

Plus concrètement, ce partenariat stratégique permettra de bonifier la plateforme en offrant davantage de ressources :

des outils pédagogiques performants ciblant les difficultés d'apprentissage;

des situations d'apprentissage clés en main pour simplifier la planification de cours;

des répertoires de révision personnalisés pour les examens;

une nouvelle offre de formation continue gratuite, avec badges de reconnaissance à la clé, qui commence avec un premier webinaire en direct le 19 mars à 12 h 15 : « Dynamiser l'apprentissage du français au secondaire avec Alloprof ».

« Créée il y a trois ans, la plateforme Alloprof Enseignants propose aujourd'hui près de 200 contenus clés en main. Ces outils permettent aux enseignants de gagner du temps dans la planification de cours tout en diversifiant leurs méthodes d'enseignement afin de rendre l'apprentissage plus dynamique. La popularité croissante de ces ressources se traduit par une croissance annuelle de leur utilisation de 150 % », précise Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves et porte-parole chez Alloprof.

« Ces outils sont particulièrement appréciés par les nouveaux enseignants. Notre souhait, à terme, c'est de les aider à persévérer dans la profession », ajoute M. Bonaldo en rappelant que des études montrent que 50 % des nouveaux enseignants démissionnent dans les cinq premières années de leur pratique. Alloprof Enseignants propose d'ailleurs un dossier « Nouveaux profs : des ressources pratiques pour bien démarrer sa carrière ».

Un engagement pour les enseignants et leurs élèves

Collaborant avec Alloprof depuis huit ans, RBC réaffirme son engagement en devenant le partenaire officiel d'Alloprof Enseignants. « Ce don marque un tournant important puisqu'il permettra de développer davantage de ressources concrètes pour soutenir les enseignants dans leur travail au quotidien. Nous sommes fiers de renforcer notre appui auprès d'Alloprof. En soutenant l'éducation, nous participons activement à favoriser la réussite scolaire des jeunes Québécois », explique Marjolaine Hudon, présidente régionale de RBC au Québec.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussites, en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois.

Pour en savoir plus sur les services d'Alloprof pour les enseignants : alloprof.qc.ca/fr/enseignants

Pour voir l'offre de formations d'Alloprof et s'inscrire au webinaire du 19 mars à 12 h 15 : alloprof.qc.ca/fr/enseignants/ressources-pour-enseigner/les-formations-d-alloprof-z0255

Pour consulter le dossier « Nouveaux profs : des ressources pratiques pour bien démarrer sa carrière » : alloprof.qc.ca/fr/enseignants/ressources-pour-enseigner/nouveaux-profs-des-ressources-pratiques-pour-bien-demarrer-sa-carriere-z0246

Pour réserver un atelier d'Alloprof en classe : alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/tournee-virtuelle-interactive-alloprof-debarque-dans-votre-ecole

Veuillez noter qu'Alloprof emploie les règles de l'orthographe rectifiée dans ses communications.

