L'Institut des troubles d'apprentissage lance un mouvement collectif pour repenser la réussite scolaire

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - À l'aube du Mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage, l'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA) invite la société québécoise à soutenir les jeunes qui apprennent autrement et ainsi à changer notre regard sur les troubles d'apprentissage. Deux nouvelles initiatives marqueront ce mois d'octobre : la Grande lecture partagée, un défi collectif visant à cumuler 1 000 000 de minutes de lecture le 23 octobre, et la websérie « Au-delà de la moyenne », qui valorise les forces de chaque élève.

Au Québec, près de 1 élève sur 4 vit avec un défi d'adaptation ou d'apprentissage1. Cette statistique représente des milliers de jeunes Québécois qui méritent qu'on valorise leur unicité au-delà de leurs résultats scolaires.

« Nous voulons briser le réflexe de réduire la réussite scolaire à une moyenne ou une note. Derrière chaque chiffre, il y a un jeune qui mérite qu'on reconnaisse son potentiel et qu'on l'accompagne à tracer son propre chemin. La Grande lecture partagée et la websérie ont le pouvoir de transformer nos perceptions des troubles d'apprentissage et de mobiliser la société pour la réussite de tous les élèves. », souligne Marie-Philippe Goyer, orthopédagogue et directrice des contenus à l'Institut des troubles d'apprentissage.

La Grande lecture partagée : défi collectif de 1 000 000 de minutes de lecture

Le plaisir de lire est reconnu comme un levier essentiel de la réussite éducative puisqu'il nourrit le langage, la compréhension du monde et la confiance pour apprendre. C'est pourquoi l'Institut TA invite la population québécoise à participer à la première Grande lecture partagée, le 23 octobre, pour soutenir les jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage.

L'auteur et comédien Simon Boulerice s'est naturellement associé à cette initiative rassembleuse. « Ayant moi-même découvert la joie de lire sur le tard grâce à une enseignante, je sais à quel point le rôle de passeur culturel est fondamental. La lecture, c'est bien plus que de déchiffrer des mots, c'est l'excitation de partager un moment, d'échanger sur une histoire, de discuter de ce qu'on a ressenti. Et surtout la conviction qu'on n'est jamais totalement seul. », soutient Simon Boulerice, porte-parole de la Grande lecture partagée.

Le fonctionnement est simple : l'inscription se fait en ligne, que ce soit individuellement ou en groupe (classe, famille, amis), et chaque participant choisit une durée de lecture (15, 30, 45 ou 60 minutes). Ensuite, le 23 octobre, tout le monde lit selon ses envies -- BD, roman, livre audio, album jeunesse -- tandis qu'un compteur numérique suit la progression, en temps réel, vers l'objectif collectif de 1 000 000 de minutes.

Websérie « Au-delà de la moyenne » : et si la réussite ne se mesurait pas en chiffres ?

Le plaisir de lire et d'en discuter renforcent ce que démontre « Au-delà de la moyenne », une websérie produite par l'Institut TA qui sera dévoilée le 1er octobre pour lancer le Mois des troubles d'apprentissage. Cette création originale pose une question fondamentale : et si la véritable réussite scolaire n'était pas de suivre une ligne bien tracée, mais plutôt de tracer la sienne, à son rythme ?

Composée de 7 épisodes totalisant environ 20 minutes d'écoute, cette série poignante renverse la norme et fait briller l'unicité de chaque élève. Elle remet en question nos attentes face à l'école en rappelant qu'apprendre, ce n'est plus une seule façon de faire, c'est une multitude de chemins qui permettent à chacun de révéler son plein potentiel.

« Quand on mise sur les forces de chaque élève et qu'on accepte qu'il avance à son rythme, on permet à des talents extraordinaires d'émerger. C'est merveilleux de voir un jeune briller quand il se sent soutenu et reconnu dans sa façon unique d'apprendre. », explique Caroline Léveillé, enseignante impliquée dans la websérie.

Ces deux initiatives convergent vers un même objectif, soit de soutenir les jeunes ayant des défis d'apprentissage et de changer notre regard sur la réussite scolaire.

La Grande lecture partagée est une initiative réalisée en collaboration avec l'Association canadienne des troubles d'apprentissage (ACTA) dont la mission est de renforcer l'autonomie et défendre les droits des personnes ayant un trouble d'apprentissage ou trouble associé afin de promouvoir l'égalité des chances. Le mouvement bénéficie du soutien de nombreuses maisons d'édition et de partenaires engagés pour l'élaboration d'activités et des dons de livres.

Par exemple, des dégustations littéraires, soit des activités dirigées durant lesquelles les élèves découvrent divers livres et genres littéraires, seront offertes aux classes du primaire et du secondaire en amont du 23 octobre. Le jour J, des bibliothèques mobiles s'installeront dans des parcs de Montréal, Saint-Jérôme, Québec et Sherbrooke pour que petits et grands goûtent au plaisir de lire en plein air. Des livres y seront distribués gratuitement (jusqu'à épuisement des stocks) aux familles participantes.

Des trousses pédagogiques avec des activités clés en main sont également offertes aux écoles et aux familles afin de vivre la Grande lecture partagée de façon ludique et engagée.

Pour participer à la Grande lecture partagée : institutta.com/grande-lecture-partagee

Pour visionner la websérie « Au-delà de la moyenne » : institutta.com/webserie-au-dela-de-la-moyenne

À propos de l'Institut des troubles d'apprentissage

L'Institut des troubles d'apprentissage met son expertise au profit de l'inclusion, de la persévérance et de la réussite des jeunes présentant des défis liés à l'apprentissage. La réalisation de sa mission repose sur l'accès à un vaste réseau d'experts et de chercheurs ainsi qu'une collaboration soutenue avec les intervenants du milieu qui assistent au quotidien ces jeunes de 0 à 25 ans. L'Institut TA propose aux enseignants et aux parents des outils et programmes innovants et adaptés aux différents types d'apprenants qui permettent de sensibiliser, éduquer, soutenir et former.

