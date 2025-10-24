La Grande lecture partagée : un succès phénoménal qui dépasse toutes les attentes

Plus de 137 000 participants et 3,8 millions de minutes de lecture pour soutenir les jeunes qui apprennent autrement

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA) dresse un bilan exaltant de la première édition de la Grande lecture partagée qui s'est déroulée hier partout au Québec. Avec plus de 137 000 participants et 3,8 millions de minutes de lecture engagées - atteignant 384 % de l'objectif initial d'1 million de minutes - cette initiative a largement surpassé toutes les attentes et marque un tournant dans la sensibilisation aux troubles d'apprentissage.

Un engouement inattendu partout au Québec

Alors que plusieurs sondages sonnent l'alarme quant au déclin de la lecture, l'engouement pour des initiatives telles que la Grande lecture partagée donne espoir.

Des milliers d'écoles, de familles et de citoyens de toutes les régions ont répondu à l'appel avec un enthousiasme sans précédent. Au total, 6 164 classes dans 1 700 écoles, près de 1 800 familles et plus de 700 autres citoyens ont célébré le plaisir de lire simultanément le 23 octobre.

Le 23 octobre, le Québec s'est transformé en une immense salle de lecture collective. Des bibliothèques mobiles ont été déployées dans des parcs de Montréal, Saint-Jérôme, Québec, Lévis et Sherbrooke, distribuant des centaines de livres gratuits aux familles.

« L'engouement pour la Grande lecture partagée a dépassé toutes nos attentes. Voir autant de personnes se mobiliser pour soutenir les jeunes qui apprennent autrement et célébrer la diversité des parcours scolaires nous touche profondément. Ce succès démontre que notre société est prête à embrasser une vision plus inclusive de la réussite éducative. C'est un message d'espoir extraordinaire pour les milliers de jeunes vivant avec des défis d'apprentissage », affirme Lyne Maurier, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage.

L'auteur et comédien Simon Boulerice, porte-parole de l'initiative, s'est dit ému par l'ampleur de la mobilisation : « Ce qui me touche le plus, c'est de constater que des milliers de personnes ont compris que la lecture, c'est bien plus que des mots sur une page. C'est un pont qui nous relie, une façon de dire à chaque jeune : tu n'es pas seul, et ta façon d'apprendre est unique. Pour les jeunes qui ont des difficultés, c'est libérateur de voir qu'ils peuvent participer pleinement, selon leurs goûts et contribuer à l'atteinte d'un objectif, d'un succès collectif. »

Un mouvement qui transforme les perceptions

La Grande lecture partagée s'inscrit dans un mouvement plus large lancé par l'Institut TA pour repenser la réussite scolaire. En octobre, l'Institut a également dévoilé la websérie Au-delà de la moyenne.

« Au Québec, près de 1 élève sur 4 vit avec un défi d'adaptation ou d'apprentissage. Ce que nous avons accompli ensemble en octobre - avec la Grande lecture partagée et la websérie - c'est de créer un espace où chaque jeune peut se sentir valorisé pour son unicité, au-delà de ses notes. Le succès de ces initiatives prouve que nous pouvons transformer nos perceptions et bâtir un système éducatif plus inclusif », souligne Marie-Philippe Goyer, orthopédagogue et directrice des contenus à l'Institut TA.

Vers une deuxième édition en 2026

Fort de ce succès retentissant, l'Institut TA et l'Association canadienne des troubles d'apprentissage (ACTA) annoncent qu'une deuxième édition de la Grande lecture partagée sera organisée en 2026, avec l'ambition de mobiliser des participants à travers tout le Canada.

La Grande lecture partagée a été réalisée en collaboration avec l'Association canadienne des troubles d'apprentissage (ACTA) et a bénéficié du soutien de nombreux membres du corps enseignant, de maisons d'édition et de partenaires engagés.

LA GRANDE LECTURE PARTAGÉE EN CHIFFRES • 3,8 millions de minutes de lecture (384 % de l'objectif initial) • 137 000+ participants • 6 164 classes mobilisées dans 1 700 écoles • 1 800+ familles participantes • Événements dans 5 villes : Montréal, Saint-Jérôme, Québec, Lévis, Sherbrooke

À propos de l'Institut des troubles d'apprentissage

L'Institut des troubles d'apprentissage met son expertise au profit de l'inclusion, de la persévérance et de la réussite des jeunes présentant des défis liés à l'apprentissage. La réalisation de sa mission repose sur l'accès à un vaste réseau d'experts et de chercheurs ainsi qu'une collaboration soutenue avec les intervenants du milieu qui assistent au quotidien ces jeunes de 0 à 25 ans. L'Institut TA propose aux enseignants et aux parents des outils et programmes innovants et adaptés aux différents types d'apprenants qui permettent de sensibiliser, éduquer, soutenir et former.

