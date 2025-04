La Grande révision - Une collaboration pour la réussite : Alloprof et Dom Babin aux côtés des jeunes

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Face au déclin du taux de réussite à l'examen ministériel d'écriture en français, Alloprof organise la Grande révision, un événement en direct sur les réseaux sociaux de l'organisme, le 5 mai prochain. Cette nouvelle initiative permettra aux jeunes de 2e et 5e secondaire de poser toutes leurs questions et de revoir les astuces clés pour réussir leur examen.

L'événement sera animé par l'humoriste Dom Babin et Rosianne Arseneau, experte technopédagogique en français chez Alloprof, qui répondra aux questions les plus fréquemment posées par les jeunes et rappellera ce qu'il faut retenir pour arriver en confiance à l'examen. Le rendez-vous, diffusé en simultané sur TikTok et Instagram, est fixé à 19 h pour les élèves de secondaire 2, puis à 20 h pour les jeunes de secondaire 5. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube d'Alloprof et en ligne sur le site d'Alloprof dès le lendemain.

« Avec la Grande révision, nous voulons donner un coup de pouce de plus aux jeunes en diminuant leur stress et en leur offrant des outils efficaces pour mieux réviser, en plus de leur faire vivre une expérience ludique avec Dom Babin. Et grâce à une campagne sur les réseaux sociaux qui précédera la Grande révision, même les plus désinvoltes auront envie de s'y mettre tôt », résume Sandrine Faust, directrice générale Alloprof.

Des outils pédagogiques et une campagne numérique pour rejoindre les jeunes

Pour sa campagne sur les réseaux sociaux, Alloprof a réalisé six capsules vidéo en collaboration avec l'humoriste Dom Babin. Chaque capsule aborde les principales préoccupations des jeunes comme ce qui sera évalué, des astuces pour réviser et le matériel à apporter à l'examen. Leur diffusion se fera successivement, en cascade sur les plateformes aimées des jeunes quelques jours avant la remise du cahier préparatoire du ministère, pour créer un parcours d'étude idéal qui culminera avec l'événement en direct.

L'objectif est d'inciter les élèves à utiliser les nombreuses ressources d'aide gratuites d'Alloprof en français en vue de leur épreuve, dont les fiches de préparation aux examens du ministère de français de secondaire 2 et 5. « On veut aussi que les jeunes aient le réflexe de demander de l'aide à nos profs pour dénouer leurs nœuds d'apprentissage, avant la veille de l'examen! », rappelle Sandrine Faust. D'ailleurs, pour la période des examens de fin d'année, les élèves pourront poser leurs questions gratuitement aux enseignants d'Alloprof par clavardage, puisque l'organisme prolongera ses heures de service, de 9 h à 21 h le jour de l'événement et de 9 h à 20 h du lundi au jeudi, ainsi que le dimanche de 14 h à 17 h, du 6 mai au 19 juin.

Un soutien accru en français

La Grande révision s'inscrit dans l'expérience Allofrançais visant à aider les élèves à améliorer leurs compétences en français. En plus d'avoir prolongé ses heures d'ouverture pour répondre à plus de questions d'élèves en difficulté, Alloprof a :

doublé son équipe de profs pouvant répondre aux questions des élèves en français;

développé près de 600 nouveaux contenus notionnels à travers les exercices, fiches et vidéos en ligne;

lancé de nouveaux ateliers gratuits en classe pour faire découvrir ses outils d'aide en français;

offert un premier webinaire destiné à soutenir les enseignants.

« La réussite scolaire des jeunes passe impérativement par une meilleure maîtrise de la langue, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou en lecture. C'est d'ailleurs l'une de mes priorités depuis que je suis ministre de l'Éducation. Je tiens à saluer l'initiative d'Alloprof qui offrira un soutien supplémentaire important pour nos élèves. Ça s'inscrit dans les mesures concrètes que notre gouvernement met en place pour améliorer le français de nos élèves, comme la création d'Allofrançais et la révision du programme de français. J'encourage tous nos élèves à participer à cette grande révision. », souligne le ministre de l'Éducation Bernard Drainville.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussites, en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois.

