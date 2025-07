Cours d'été : Alloprof lance un guide de survie pour les élèves

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Alors que la majorité des élèves du secondaire profitent des vacances, des milliers de jeunes en situation d'échec choisissent plutôt de suivre des cours d'été et de reprendre des examens. Pour les soutenir, Alloprof lance un guide de survie et prolonge l'ouverture de ses services d'aide, en plus d'aller à la rencontre des jeunes dans les écoles.

Un soutien renforcé

« Notre guide de survie sera très pratique pour les élèves puisqu'il regroupe les meilleures ressources en ligne pour réviser toutes les matières à tous les niveaux du secondaire », souligne Élia Martineau, porte-parole d'Alloprof, en rappelant l'importance de la pratique pour consolider les apprentissages et s'assurer d'une bonne compréhension. Dans l'élaboration de ce guide, une attention particulière a été portée à la réussite des examens du ministère, notamment ceux de français. Il y a également des astuces concrètes, adaptées aux différents défis que peuvent rencontrer les élèves.

« Chez Alloprof, nous savons que les cours d'été sont exigeants et peuvent être stressants. Après tout, les jeunes ont environ trois semaines pour revoir la matière de toute une année! Nous voulons les rassurer, ainsi que leurs parents : Alloprof est là pour les épauler, même pendant l'été », résume la porte-parole.

L'organisme étend ainsi la période d'accès à ses services d'aide d'une semaine supplémentaire cet été, du 7 juillet au 4 août 2025. Les jeunes auront la possibilité de poser gratuitement leurs questions aux enseignants d'Alloprof par téléphone, texto et, surtout, via le clavardage, ce dernier étant désormais leur moyen de communication privilégié. La Zone d'entraide demeurera également active, 24 heures sur 24, tout au long de cette période.

Les ressources d'Alloprof de plus en plus populaires

L'an passé, pendant la période des cours d'été 2024, les ressources de l'organisme (fiches pédagogiques, jeux, Zone d'entraide, exercices et vidéos) ont été consultées plus d'un million de fois, ce qui correspond à une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces ressources, ce sont les exercices qui ont connu la plus forte hausse, soit une augmentation de 88 % de leur taux d'utilisation. Ces chiffres montrent bien que les élèves souhaitent être fins prêts pour le jour de l'examen.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussites, en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois.

Alloprof sera notamment présent :

- les 9 et 10 juillet au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

- les 10 et 15 juillet au Centre de services scolaire de Laval

- du 14 au 16 juillet au Centre de services scolaire de Montréal

