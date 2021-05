OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport sur les mesures frontalières relatives aux tests de dépistage et à la quarantaine publié le 27 mai 2021 par le Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19, et remercie les membres du Comité pour leur important travail.

Les mesures relatives aux voyages et aux frontières du Canada sont parmi les plus strictes au monde. Les voyageurs doivent subir un test de dépistage moléculaire avant leur arrivée au pays, à leur arrivée et plus tard pendant leur quarantaine obligatoire de 14 jours. Les voyageurs doivent transmettre leurs renseignements de voyage au moyen d'ArriveCAN, notamment leurs coordonnées, leurs déplacements au cours des 14 derniers jours ainsi qu'une auto-évaluation de leurs symptômes s'ils en ont. Les voyageurs par voie aérienne doivent aussi présenter une preuve de réservation et de paiement d'une chambre pour leur séjour obligatoire dans un hôtel autorisé par le gouvernement pendant qu'ils attendent les résultats du test qu'ils ont subi à leur arrivée. Le non-respect de ces mesures peut donner lieu à des sanctions sévères.

Les données actuelles montrent que l'imposition de ces exigences porte ses fruits. Il y a eu une réduction de 96 % du trafic aérien et une réduction de 90 % du trafic terrestre à des fins non commerciales vers le Canada par rapport aux volumes enregistrés avant la pandémie. Les taux de conformité sont de plus de 99 %, et les taux moyens de positivité depuis l'adoption en février 2021 des exigences de dépistage à l'arrivée pour les voyageurs par voie terrestre (0,3 %) et par voie aérienne (1,7 %) restent très bas. Les personnes qui traversent aux points d'entrée terrestres sont en majorité des fournisseurs de services essentiels, comme les camionneurs et les infirmières.

Le gouvernement du Canada poursuivra la surveillance et l'examen de toutes les données et preuves scientifiques connues pour décider des futures mesures relatives aux frontières et aux voyages, et fera preuve de prudence dans son approche, sans perdre de vue la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le gouvernement du Canada prendra également en considération les recommandations du Comité consultatif afin de déterminer comment les stratégies relatives aux tests et à la quarantaine devraient évoluer en fonction du statut vaccinal.

L'honorable Patty Hajdu L'honorable Bill Blair Ministre de la Santé Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

