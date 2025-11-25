OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 6 millions de dollars pour appuyer les communautés partout au Canada dans l'élaboration d'approches locales axées sur les besoins en matière de prévention de la consommation de substances chez les jeunes, dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes (PPCSJ). Grâce à ce financement, neuf projets communautaires bénéficieront d'un soutien, dont sept qui ont déjà participé et qui vont désormais étendre leurs efforts de prévention et renforcer les initiatives locales.

Cet investissement s'ajoute aux 6 millions de dollars déjà engagés auprès des communautés canadiennes qui mettent en œuvre le modèle de prévention islandais.

Le programme a été lancé il y a seulement quelques années, et nous constatons déjà de réels progrès. Les facteurs de protection se renforcent, les communautés s'impliquent davantage et les jeunes ont davantage leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Ce travail renforce la résilience, le sentiment d'appartenance et l'espoir chez les jeunes et les familles, et constitue un grand pas en avant pour la prévention au Canada.

Citations

« La crise des surdoses continue d'avoir des répercussions dévastatrices dans les communautés partout au pays. Parallèlement, les défis en matière de santé mentale auxquels font face les jeunes Canadiennes et Canadiens sont de plus en plus complexes. La prévention est essentielle pour soutenir nos jeunes et, en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que tous les jeunes grandissent en bonne santé, soutenus et à l'abri des méfaits de la consommation de substances. Soutenir les jeunes Canadiennes et Canadiens aujourd'hui, c'est bâtir un Canada fort pour les générations à venir. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« C'est un honneur pour Planet Youth de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires canadiens dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances psychoactives chez les jeunes. La création d'environnements sains pour les jeunes exige du temps, du dévouement et de la collaboration, et nous sommes continuellement inspirés par l'engagement de ceux qui accomplissent ce travail dans leurs communautés. »

Dr Páll Ríkharðsson

Directeur général de Planet Youth

« Peterborough a réuni un réseau exceptionnel de partenaires communautaires qui se consacrent au renforcement de l'environnement social des jeunes. Grâce à cette initiative, qui profitera à l'ensemble de notre région de santé publique de Lakelands, nous voulons aider les jeunes à développer un sentiment d'appartenance et de connexion plus profond à leur communauté et à l'environnement naturel qui les entoure, afin de leur donner les moyens de faire des choix plus sains et de réduire les risques liés à la consommation de substances. »

Thomas Piggott

Médecin hygiéniste et PDG, Lakelands Public Health

« L'implantation du modèle de prévention islandais dans la région Chaleur est née d'une volonté exprimée par notre communauté elle-même. Les acteurs du terrain constatent depuis longtemps que la majorité des investissements en matière de consommation de substances sont dirigés vers l'intervention, alors que la prévention reçoit trop peu d'attention. Grâce au financement du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes, nous pouvons enfin promouvoir une véritable culture de prévention, inspirer le changement et mobiliser toute la communauté autour du bien-être de nos jeunes. »

Vanessa Couturier

Membre de l'équipe de coordination de Planète Jeunesse Chaleur, Commission de services régionaux Chaleur

« Ce projet permet à notre société de mettre en place une approche préventive en amont, guidée par des données et utilisant le développement de compétences liées à la terre pour impliquer les jeunes. Avec le soutien du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes, nous nous concentrons sur le développement des capacités de leadership et de la confiance des jeunes afin d'organiser chaque semaine des programmes liés à la terre à Port Alberni, dans le but de créer un lieu sûr où les jeunes sont moins susceptibles de subir les méfaits liés à la consommation de substances. »

Ricardo Manmohan

Membre du conseil, Nuu-chah-nulth Youth Family Warrior Society

Faits en bref

Le PPSCJ est à la base de la nouvelle Stratégie canadienne antidrogue, qui est appuyée par un investissement de 20,2 millions de dollars étalé sur cinq ans. Ce financement fait partie des 359 millions de dollars engagés dans le budget 2023, qui comprend aussi 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et la dépendance aux substances pour faire progresser les initiatives communautaires et d'autres interventions en santé fondées sur des données probantes.

Dans le cadre de l'approche exhaustive continue du gouvernement du Canada à l'égard de la santé mentale et de la consommation de substances, le budget 2024 a engagé 500 millions de dollars additionnels dans le Fonds pour la santé mentale des jeunes afin d'améliorer la santé mentale de ces derniers et de leurs familles.

En outre, le budget 2024 a prévu 150 millions de dollars répartis sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour Santé Canada, afin de créer un fonds de traitement d'urgence accessible aux municipalités et aux communautés autochtones pour leur permettre de répondre rapidement aux besoins urgents et critiques liés à la crise des opioïdes.

Le MPI a été élaboré en Islande pour veiller à ce que les enfants et les adolescents bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour vivre une vie optimale. Cela se traduit notamment par un usage restreint de l'alcool, du tabac et d'autres drogues, moins de violence, une meilleure santé mentale et un sentiment d'appartenance.

Produit connexe

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]