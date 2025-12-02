2 décembre 2025 : mise à jour

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ -

En bref

Ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer des pistaches et des produits contenant des pistaches qui sont visés par un rappel. Consultez la page Enquête sur la salubrité des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour obtenir une liste complète des produits rappelés.

Envisagez d'autres options que les pistaches de l'Iran et les produits contenant des pistaches provenant de l'Iran en raison d'une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Détails de l'épidémie Nombre de cas de la maladie 155 Provinces et territoires ayant des cas répertoriés (nombre de cas) La Colombie-Britannique (9)

L'Alberta (7)

Le Manitoba (3)

L'Ontario (58)

Le Québec (77)

Le Nouveau-Brunswick (1) Nombre d'hospitalisations 24 Nombre de décès 0 Sexe 70% sont des femmes Intervalle d'âges en années 1 à 95 ans Rappel d'aliments Oui Rappel de de diverses marques de pistaches et de produits contenant des pistaches en raison d'une possible contamination à Salmonella État de l'enquête Active

Aliments visés par le rappel

Des rappels ont été publiés pour des pistaches et des produits contenant des pistaches de diverses marques. Consultez la page Enquête sur la salubrité des aliments pour obtenir la liste des produits rappelés.

Un avis a été émis aux consommateurs et aux consommatrices pour qu'ils considèrent d'autres options que les pistaches de l'Iran et les produits contenant des pistaches provenant de l'Iran en raison d'une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Pour de l'information à jour sur les rappels et les avis, consultez la page Web Rappels et avis de sécurité.

Certaines provinces et territoires pourraient mener leur propre enquête sur la salubrité des aliments et émettre d'autres avis de rappel.

La province du Québec, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), a également émis plusieurs avis de rappel d'aliments pour des produits contenant des pistaches.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

La salmonellose est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut toucher toute personne exposée à un produit alimentaire contaminé.

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent transmettre la Salmonella à d'autres personnes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme.

Les conseils suivants s'appliquent aux personnes, ainsi qu'aux détaillants, distributeurs et établissements de services alimentaires, tels que les épiceries, les pharmacies, les boulangeries-pâtisseries et les cafés partout au Canada :

Les pistaches se conservent longtemps, il est donc possible que vous ayez encore chez vous ou dans votre entreprise des produits achetés il y a plusieurs mois.

Consultez la liste des rappels pour voir si votre produit est touché. Comparez les détails des produits (marque, nom, format, CUP et codes) pour déterminer s'ils correspondent à ceux indiqués dans les avis de rappel.

Ne consommez pas , ne servez pas, n'utilisez pas, ne vendez pas et ne distribuez pas les produits visés par le rappel, et ne les utilisez pas pour cuisiner ou faire de la pâtisserie, car la bactérie Salmonella présente dans les pistaches pourrait ne pas être détruite par la chaleur.

consommez , ne servez pas, n'utilisez pas, ne vendez pas et ne distribuez pas les produits visés par le rappel, et ne les utilisez pas pour cuisiner ou faire de la pâtisserie, car la bactérie présente dans les pistaches pourrait ne pas être détruite par la chaleur. Jetez ou rapportez les produits rappelés à l'endroit où vous les avez achetés.

Les consommateurs ou les établissements qui ne savent pas s'ils ont acheté les produits rappelés sont invités à contacter leur détaillant ou leur fournisseur.

Si vous avez des produits à base de pistaches qui ne sont pas visés par un rappel : Vérifiez le pays d'origine sur l'étiquette. Les pistaches provenant d'autres pays que l'Iran ne sont pas touchées. Il est plus prudent d'éviter le produit si le pays d'origine ne peut être confirmé. Il est plus prudent d'éviter ce produit s'il provient de l'Iran.

sont visés par un rappel : Les produits contenant des pistaches ne comportent pas tous une étiquette indiquant la provenance de chaque ingrédient. Le lieu d'origine des ingrédients peut être différent du lieu de fabrication du produit.

Ne cuisinez pas pour d'autres personnes si vous avez reçu un diagnostic d'infection à Salmonella ou de toute autre maladie gastro-intestinale.

cuisinez pour d'autres personnes si vous avez reçu un diagnostic d'infection à ou de toute autre maladie gastro-intestinale. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous pensez présenter des symptômes d'infection à Salmonella.

La plupart des personnes qui tombent malades à la suite d'une infection à Salmonella se rétablissent complètement après quelques jours sans traitement, mais cette infection peut également entraîner une maladie grave et nécessiter une hospitalisation.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie sont les suivantes :

Symptômes

Un large éventail de symptômes est associé à la salmonellose. Il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme. Dans le cas contraire, ceux-ci se manifestent habituellement dans les 6 à 72 heures suivant l'exposition.

Vous pourriez ressentir les symptômes suivants :

frissons

fièvre

nausée

diarrhée

vomissements

crampes abdominales

maux de tête soudains

La plupart des symptômes disparaissent dans les quatre à sept jours.

La plupart des gens guérissent entièrement sans soins supplémentaires, mais certaines personnes peuvent être atteintes d'une forme de la maladie plus grave :

nécessitant des soins hospitaliers;

entraînant des effets sur la santé à long terme ou le décès.

Symptômes de la salmonellose (Salmonella)

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Résumé de l'enquête

Il y a 155 cas confirmés en laboratoire de Salmonella Agona, Salmonella Anatum, Salmonella Bareilly, Salmonella Branderup, Salmonella Corvallis, Salmonella Havana, Salmonella Kottbus, Salmonella Mbandaka, Salmonella Meleagridis, Salmonella Ohio, Salmonella Senftenberg, et Salmonella Tennessee liés à cette épidémie :

9 en Colombie-Britannique

7 en Alberta

3 au Manitoba

58 en Ontario

77 au Québec

1 au Nouveau-Brunswick

Les personnes sont tombées malades entre le début mars et la mi-novembre 2025. Parmi les cas signalés, 24 personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'est à déplorer. Les personnes atteintes de la maladie ont entre 1 à 95 ans et sont en majorité des femmes (70 %).

De nombreuses personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir consommé des pistaches, et des produits contenant des pistaches, comme le chocolat de marque Dubai et des produits de pâtisserie. Les souches de l'éclosion de Salmonella qui ont rendu les personnes malades ont été trouvées dans des échantillons de pistaches et de chocolat de marque Dubai visées par un rappel. L'enquête est en cours et d'autres sources pourraient être identifiées.

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées, en raison de la période entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Jusqu'à un mois peut s'écouler à partir du moment où une personne tombe malade, consulte un médecin, se fait tester et obtient la confirmation de ses résultats. Dans le cas de cette éclosion, la période de déclaration de la maladie se situe entre 12 et 99 jours après son apparition.

Le présent avis contient uniquement les cas confirmés en laboratoire. Le nombre réel de personnes malades au Canada est probablement beaucoup plus élevé. De nombreuses personnes ont des symptômes légers et ne consultent pas un médecin et ne se font donc pas tester. Des chercheurs estiment que pour chaque cas de Salmonella signalé à la santé publique, 26 autres cas ne sont pas déclarés.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Pour communiquer avec nous : Agence de la santé publique du Canada, Relations avec les médias, Téléphone : 613-957-2983, Courriel : [email protected]; Renseignements au public, Téléphone : 1-866-225-0709 (sans frais), Courriel : [email protected]