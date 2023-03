OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Alors que le Canada célèbre la Journée internationale des femmes de l'année 2023, dont le thème est « Chaque femme compte », rappelons-nous que toutes les femmes, de tous âges, de toutes origines et de tous horizons, ont leur place dans tous les aspects de la société canadienne. Je suis déterminé à soutenir la participation pleine et égale de toutes les femmes et les filles dans la société canadienne, avec une attention particulière envers les nouvelles arrivantes, qui ont apporté et continuent d'apporter une contribution inestimable à notre pays.

Les femmes sont souvent confrontées à une multitude d'obstacles lorsqu'elles tentent de trouver un emploi et de progresser au Canada. Il s'agit notamment de discriminations fondées sur le sexe et l'ethnie, d'emplois précaires ou à faibles revenus, de l'absence de services de garde d'enfants abordables et d'un soutien social insuffisant. C'est pour cette raison que nous avons consacré 15 millions de dollars au renouvellement de l'initiative pilote sur les nouvelles arrivantes racisées lors des deux dernières années. Cette initiative facilite l'accès de ces femmes à l'emploi, en leur fournissant le soutien et les services dont elles ont besoin pour réussir.

Je suis également fier du financement accordé à plus de 570 organisations qui offrent des services dans les communautés à travers le Canada, permettant ainsi de fournir des services d'établissement liés à l'emploi aux nouvelles arrivantes, dont plus de la moitié sont des femmes. Des cours de langue et des groupes de soutien réservés aux femmes sont en place et offrent un environnement à la fois sécuritaire et ouvert aux nouvelles arrivantes, en plus de services tels que la garde d'enfants, la traduction, l'interprétation, le transport et l'aide aux personnes handicapées. Ces services sont essentiels pour aider ces femmes à se construire une nouvelle vie au Canada, souvent tout en continuant de défendre les droits des femmes et des filles vulnérables dans le monde.

Pour en apprendre davantage à propos des expériences des nouvelles arrivantes qui s'efforcent de faire une différence, consultez les pages #Immigrationçacompte et #BienvenueAfghans:Suivezleparcours.

Je souhaite à toutes les femmes, de tous âges et de tous horizons, une bonne Journée internationale des femmes. »

