GATINEAU, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'audit de la validation numérique de l'identité pour l'accès aux services, qui a été réalisé par le Bureau du vérificateur général dans le cadre des audits de performance des services et des programmes du gouvernement :

« La technologie numérique est désormais le moyen par lequel nous accédons aux services, travaillons et communiquons les uns avec les autres. Nos interactions en ligne étant plus nombreuses que jamais, le besoin de services numériques plus rapides, plus simples et plus sûrs se fait de plus en plus sentir. Par conséquent, le Service numérique canadien, avec le soutien du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, travaille en étroite collaboration avec les ministères en vue d'élaborer une approche fédérale en matière d'identification numérique pour appuyer la prestation de services intégrés dans l'ensemble du pays.

Le Service numérique canadien travaille à la conception de Connexion GC, un produit numérique qui permettra de valider l'identité d'un utilisateur une seule fois pour tous les services du gouvernement du Canada en procédant à l'authentification et à la vérification, tout en protégeant les renseignements personnels. Les gens n'auront donc plus besoin de créer ou de mémoriser de multiples noms d'utilisateur et mots de passe pour accéder aux services du gouvernement fédéral.

En ce moment, le gouvernement fédéral offre des dizaines de programmes et de services en ligne qui requièrent une vérification, et chacun a son propre système. Par conséquent, l'expérience des clients n'est ni uniforme ni coordonnée. Une approche pangouvernementale pour la connexion et la vérification numériques améliorera l'expérience de service en facilitant l'accès à tous nos services, de manière simple et sécurisée, au moyen d'un portail numérique commun. Le Service numérique canadien collabore aussi avec les provinces, les territoires et d'autres entités fédérales afin d'examiner une approche nationale axée sur la collaboration pour les justificatifs numériques dans le but d'appuyer la prestation de services intégrés aux Canadiennes et Canadiens.

En outre, le Service numérique canadien travaille à la conception de la plateforme Délivrance et vérification GC, qui permettra aux ministères de délivrer des versions numériques des justificatifs physiques qu'ils offrent déjà en ce moment. Au lieu d'avoir seulement des justificatifs physiques dans leur portefeuille, les gens pourront aussi conserver en toute sécurité leurs justificatifs numériques sur leurs appareils mobiles. Ils pourront les utiliser en ligne et en personne au besoin, ce qui aidera les ministères à valider leurs renseignements.

Les justificatifs numériques sont l'équivalent électronique des justificatifs physiques habituels permettant aux utilisateurs de prouver certains faits les concernant, en ligne et en personne. Ce processus est le même que celui employé lorsque l'on paie avec son téléphone au lieu de sortir sa carte de plastique de son portefeuille. Il importe de souligner que les justificatifs numériques ne seront pas obligatoires. Les formes physiques et les processus de vérification habituels seront toujours disponibles.

Je tiens à remercier la vérificatrice générale, Karen Hogan, et son personnel pour leur rapport et leurs recommandations, qui guideront le travail qui nous attend maintenant, au moment où nous faisons la promotion de l'excellence en matière de prestation de services numériques. Nous nous assurerons de placer les Canadiennes et Canadiens au cœur de la conception des services et de leur offrir ces services au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

