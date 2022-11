OTTAWA, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de souligner, pour la 10e année, la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui célèbre les contributions des nouveaux arrivants d'expression française et reconnaît le rôle important qu'ils jouent pour la vitalité des communautés francophones au Canada.

« Le thème de cette année, "Nos traditions et notre avenir", offre l'occasion de considérer la richesse qu'apportent les nouveaux arrivants d'expression française au paysage culturel du Canada. C'est une célébration des nombreuses contributions apportées par les nouveaux arrivants francophones qui aident à faire prospérer nos communautés grâce à une langue, à une culture et à une histoire communes. C'est aussi un engagement pour l'avenir et le reflet de la croissance et de la prospérité que le Canada continuera de connaître en faisant la promotion de ses 2 langues officielles.

« Grâce à ses programmes d'immigration, le gouvernement du Canada a fait des progrès considérables quant à l'accueil d'un plus grand nombre de nouveaux arrivants d'expression française. Et ceux-ci continuent de grossir les rangs de la main-d'œuvre, de développer l'économie et d'affermir la dualité linguistique. En fait, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, le Canada a accueilli plus du double de nouveaux arrivants d'expression française à l'extérieur du Québec que durant cette même période en 2021. Avec l'aide de nos partenaires provinciaux et territoriaux, des principaux intervenants et des communautés francophones accueillantes, nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les francophones se sentent chez eux dans leurs nouvelles communautés.

« Cependant, des données récentes de Statistique Canada ont révélé que le pourcentage de francophones a diminué dans toutes les régions du pays, à l'exception du Yukon. Cela montre l'importance de l'immigration à destination des communautés francophones en situation minoritaire et explique pourquoi nous redoublons d'efforts pour atteindre 4,4 % de personnes d'expression française parmi les admissions hors Québec d'ici 2023.

« Dans le cadre de nos efforts pour rétablir le poids démographique des communautés francophones hors Québec, nous avons présenté un plan de modernisation ambitieux visant à créer une obligation juridique, en s'appuyant sur la Stratégie en matière d'immigration francophone, d'adopter une politique en immigration francophone contenant des objectifs, des cibles et des indicateurs en vue d'assurer la vigueur et la prospérité des communautés francophones pour les générations à venir.

« Cette semaine, nous encourageons tout le monde, francophones et francophiles, à participer aux nombreuses activités partout au pays et à célébrer la tradition canadienne d'accueil des nouveaux arrivants d'expression française dans nos communautés. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]