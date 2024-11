OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, ON, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Les ministres Vandal, Anandasangaree et Hajdu ont fait la déclaration suivante aujourd'hui à l'occasion de la Journée Louis Riel :

« À l'occasion du 139e anniversaire de l'exécution de Louis Riel, les Métis et les gens qui vivent au Canada se réunissent pour honorer son héritage.

Fier chef métis et militant de la Rébellion de la rivière Rouge et de la Rébellion du Nord-Ouest, Louis Riel était un fervent défenseur des Métis au Canada, déterminé à protéger les droits et la culture des Métis.

Louis Riel est reconnu comme étant le père fondateur du Manitoba, en raison du rôle qu'il a joué dans la création de la province et de l'entrée de celle-ci dans la Confédération. Il s'est vu conférer par la province du Manitoba le titre honorifique de « premier Premier ministre du Manitoba » le 7 décembre 2023, avec l'adoption de la Loi sur Louis Riel.

Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires métis pour faire progresser la vision de Louis Riel pour les Métis dans tout le pays en soutenant leurs priorités, alors que nous travaillons ensemble pour combler les écarts socioéconomiques et améliorer le bien-être des Métis afin d'établir une base solide pour les générations futures. L'une des principales priorités du gouvernement du Canada est de renouveler la relation de gouvernement à gouvernement avec les Métis, tout en veillant à ce qu'elle repose sur une base solide de respect et de coopération afin de mettre en œuvre leur vision de l'autodétermination.

Aujourd'hui, les espoirs de Louis Riel pour l'avenir se réalisent. Il a dit un jour : ''Je suis de plus en plus convaincu que, sans exception, j'ai bien agi. Et j'ai toujours cru que, comme j'ai agi honnêtement, le temps viendra où le peuple du Canada le verra et le reconnaîtra.'' Nous reconnaissons la détermination, la persévérance et la force des Métis, des communautés et des gouvernements qui poursuivent le travail de Louis Riel pour protéger les droits des Métis.

Alors que nous marchons sur le chemin commun de la réconciliation, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire, et nous travaillerons toujours avec les Métis pour créer une voie qui reflète des progrès significatifs sur les questions qui comptent le plus. »

