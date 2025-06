Prenez soin de vous

Une aide d'urgence est offerte à toutes les personnes touchées par la crise actuelle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'intermédiaire de la ligne d'écoute téléphonique d'urgence pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, au 1-844-413-6649 (sans frais).

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - La violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones est une crise nationale à laquelle il faut mettre fin. Pour faire face à cette crise nationale, tous les ordres de gouvernement doivent travailler en véritable partenariat avec les partenaires autochtones afin de faire progresser leurs solutions visant à améliorer la sécurité, à favoriser la guérison des traumatismes et à garantir la justice pour tous, surtout pour les personnes les plus touchées. Guidé par les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, leurs familles et les survivants, et avec leur aide, le gouvernement du Canada apporte des changements significatifs qui reflètent les voix et le leadership des Autochtones.

Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2024-2025 souligne les progrès réalisés par le gouvernement fédéral en réponse aux appels à la justice. À ce jour, le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour donner suite aux appels à la justice et a déployé des efforts considérables pour faire progresser les points soulevés dans le rapport final de l'Enquête nationale.

Voici quelques exemples de progrès réalisés :

Une conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes a été nommée et a pour mandat de collaborer avec les partenaires autochtones afin de faire face aux risques accrus encourus par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

a été nommée et a pour mandat de collaborer avec les partenaires autochtones afin de faire face aux risques accrus encourus par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Plus de 90 organisations de femmes autochtones et de personnes 2ELGBQTI+ ont reçu un financement fédéral pour accroître leur capacité à prévenir ou à combattre la violence fondée sur le sexe au Canada.

ont reçu un financement fédéral pour accroître leur capacité à prévenir ou à au Canada. La mobilisation et la co-élaboration du projet pilote de l' alerte robe rouge , un système d'intervention d'urgence pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues, dans le cadre d'une initiative collaborative du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba et de Giganawenimaanaanig, une organisation autochtone de la province.

, un système d'intervention d'urgence pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues, dans le cadre d'une initiative collaborative du gouvernement du Canada, du gouvernement du et de Giganawenimaanaanig, une organisation autochtone de la province. 52 projets de sécurité ont reçu du soutien dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres, soutenant les priorités en matière de sécurité fondées sur les distinctions et axées sur les personnes 2ELGBTQI+ dans les communautés urbaines, rurales et nordiques.

ont reçu du soutien dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres, soutenant les priorités en matière de sécurité fondées sur les distinctions et axées sur les personnes 2ELGBTQI+ dans les communautés urbaines, rurales et nordiques. 32 projets de guérison visant à fournir un soutien culturel aux familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui vivent un deuil ou un traumatisme ont été financés dans le cadre d'investissements fédéraux.

visant à fournir un soutien culturel aux familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui vivent un deuil ou un traumatisme ont été financés dans le cadre d'investissements fédéraux. Plus de 160 projets communautaires ont été financés et 14 organisations régionales des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont reçu un soutien financier continu pour la mise en œuvre de leurs stratégies à long terme visant à promouvoir les priorités autodéterminées des Autochtones et le contrôle des communautés autochtones sur la revitalisation de la langue , qui est essentielle à la guérison, à l'identité et à la lutte contre les causes profondes de la violence.

visant à promouvoir les priorités autodéterminées des Autochtones et le contrôle des communautés autochtones sur , qui est essentielle à la guérison, à l'identité et à la lutte contre les causes profondes de la violence. 37 nouveaux refuges et 36 nouvelles maisons de transition ont été créés pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones qui fuient la violence fondée sur le sexe et qui ont reçu des investissements.

Au cours de l'année à venir, le Canada continuera à travailler avec ses partenaires autochtones à réaliser des progrès concrets et à renforcer les systèmes qui permettent d'assurer la sécurité des personnes, ce qui constitue un élément essentiel des efforts collectifs déployés visant à instaurer la justice, la guérison et une réconciliation durable.

Citations

« Le rapport d'avancement de cette année reflète notre engagement en faveur d'un changement durable et systémique et montre le travail accompli pour favoriser la sécurité, le bien-être et la justice pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, les familles et les survivants, ainsi que les communautés autochtones. Nous faisons le suivi des résultats, nous rendons des comptes et nous travaillons en étroite collaboration avec les survivants, les familles et les communautés autochtones qui sont à l'origine de ce changement. Les appels à la justice continueront à orienter notre travail visant à faire avancer la réconciliation grâce à des solutions autochtones et à un véritable partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cinq années se sont écoulées depuis l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il faudra que nous tous - les communautés autochtones, tous les ordres de gouvernement et les Canadiens - travaillions ensemble à mettre fin à cette tragédie et à protéger les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ainsi que les familles et les communautés qui les aiment. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'engage à suivre cette voie dans le cadre d'un véritable partenariat : soutenir les survivants et les familles, et veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre autochtones aient le pouvoir, la voix et l'espace nécessaires pour reprendre la place qui leur revient dans nos communautés et dans ce pays. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI autochtones, tous les partenaires doivent faire preuve d'un engagement continu et d'une collaboration significative afin que tout le monde soit en sécurité et se sente en sécurité. Bien que des progrès aient été réalisés grâce à des investissements dans le logement, les refuges, les infrastructures et les services essentiels dans le Nord et dans tout le Canada, il reste encore beaucoup à faire. Nous travaillons en partenariat avec les communautés autochtones, les régions nordiques et tous les ordres de gouvernement afin de s'attaquer aux problèmes systémiques et aux causes profondes de cette violence. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« La sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones est fondamentale pour la force et le bien-être des communautés de partout au Canada. Grâce au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe - plus précisément le pilier 4, qui met l'accent sur les solutions autochtones - nous faisons des progrès. Nous savons que le travail est loin d'être terminé. Le gouvernement du Canada s'engage à apporter des changements significatifs et durables.

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petite Entreprise et Tourisme)

« Notre gouvernement reste fermement déterminé à collaborer avec les dirigeants locaux, les provinces et les territoires ainsi que les forces de l'ordre afin d'améliorer la sécurité dans les communautés autochtones. Nos efforts sont fondés sur le respect des valeurs, des traditions et de la gouvernance autochtones, et reflètent notre vision commune de communautés sûres et autonomes, où l'approche en matière de sécurité publique est façonnée par ceux qui connaissent le mieux leurs communautés. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Pour parvenir à un changement significatif dans le système de justice du Canada, il est essentiel de protéger les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones, et de leur rendre justice. Nous continuerons à travailler en véritable partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, notamment par la mise en œuvre initiale de la Stratégie en matière de justice autochtone et le soutien continu aux personnes autochtones victimes et survivantes d'actes criminels, afin de bâtir des communautés plus sécuritaires et de cheminer vers la réconciliation. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La culture est essentielle à la sécurité, à la fierté et à l'identité des femmes, des filles, des personnes de diverses identités de genre et des personnes bispirituelles autochtones. La revitalisation culturelle et les langues autochtones sont des outils très efficaces pour faciliter la guérison et donner les moyens d'agir aux Autochtones, ce qui fait partie intégrante du cheminement vers la réconciliation. Notre gouvernement continue à soutenir résolument le travail important et continu visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues autochtones mené par les peuples autochtones, qui sont les mieux placés pour guider ces efforts. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021, élaboré en partenariat avec les Autochtones, les survivants, les familles, les organisations de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux en réponse au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (l'Enquête nationale).

Les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale varient en termes de partage des responsabilités :

29 appels à la justice s'adressent exclusivement au gouvernement fédéral.



186 appels à la justice s'adressent collectivement aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.



6 appels à la justice s'adressent exclusivement aux gouvernements provinciaux et territoriaux.



10 appels à la justice s'adressent exclusivement à des parties prenantes non gouvernementales.

Le Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale 2024-2025 comprend sept rapports de faits saillants qui fournissent des détails supplémentaires sur les initiatives propres aux familles et aux survivants, aux Premières Nations, aux Métis, aux Inuit, aux Autochtones en milieu urbain, aux Autochtones 2ELGBTQI+ et aux données.

La troisième réunion nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées a eu lieu les 29 et 30 janvier 2025, à Ottawa ( Ontario ), et visait à discuter de la collaboration continue sur le projet pilote « Alerte robe rouge », à combler les lacunes dans les données relatives aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées et à examiner des stratégies pour lutter contre la traite des personnes.

