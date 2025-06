OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale du Canada sur l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de renforcer la manière dont nous servons les membres des Premières Nations. Les services d'inscription sont essentiels pour permettre aux membres des Premières Nations d'avoir accès à toute une gamme de services et de programmes partout au Canada. Je souscris aux recommandations du Bureau du vérificateur général et considère cette vérification comme un outil constructif et précieux pour améliorer l'équité, l'efficacité et la réactivité des processus d'inscription de Services aux Autochtones Canada.

Bien que la vérification mette en évidence des domaines à améliorer, je tiens à souligner que des travaux importants sont déjà en cours dans bon nombre des domaines identifiés. Il convient notamment de mentionner que le Ministère est en train de passer d'un système de demande sur papier à un format numérique plus moderne, une initiative qui permettra de réduire les délais de traitement, de minimiser les erreurs et d'améliorer le service à la clientèle pour produire la carte de statut sécurisée. Le mois dernier, j'ai également annoncé le dépôt au Sénat du projet de loi S-2, qui vise à corriger certaines des inégalités qui subsistent dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription et à l'appartenance à une bande.

Services aux Autochtones Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations afin de garantir que les services d'inscription sont fournis avec intégrité, respect et en mettant l'accent sur le service à la clientèle. »

