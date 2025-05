Prenez soin de vous

La ligne d'écoute téléphonique d'urgence pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre du soutien à toute personne qui a besoin d'une aide émotionnelle liée à la crise des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Le Programme de soutien à la santé et à la culture des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre également un soutien adapté aux traumatismes à toutes les personnes touchées par la crise actuelle des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Le programme finance l'accès au soutien culturel (comme les Aînés, les détenteurs du savoir et les guérisseurs traditionnels), au soutien émotionnel (par exemple les travailleurs de la santé communautaires, le soutien par les pairs) et aux conseillers en santé mentale agréés (tels que des psychologues et travailleurs sociaux).

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 5 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable de Femmes et Égalité des genres Canada, ont publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la robe rouge, nous rendons hommage à toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ des Premières Nations, inuites et métisses qui ont disparu ou ont été assassinées au Canada. Nous reconnaissons la force et le courage des survivants, des familles et des communautés qui continuent de lutter pour la dignité et la justice de leurs proches.

Également connue sous le nom de la Journée nationale de sensibilisation aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, la Journée de la robe rouge a été soulignée pour la première fois en 2010 et s'inspire du REDress Project de l'artiste métisse Jaime Black-Morsette, une installation artistique composée de robes rouges accrochées dans des lieux publics afin de rappeler le nombre de femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ qui ont disparu ou ont été assassinées au Canada.

La violence continue de toucher de façon disproportionnée les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Cette journée vise à sensibiliser le public à cette crise nationale et nous offre l'occasion de réfléchir aux efforts déployés et au travail qui reste à accomplir pour s'attaquer aux problèmes systémiques profondément enracinés et aider à bâtir une société plus sûre et plus équitable. Les efforts du gouvernement du Canada visant à s'attaquer aux causes profondes sont guidés par le Plan d'action national, la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui fait l'objet d'un rapport annuel, et les Appels à la justice de l'Enquête nationale.

Parmi les exemples des efforts déployés au cours de la dernière année, mentionnons des initiatives telles que la troisième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, le tout premier projet pilote Alerte robe rouge au Manitoba et des projets tels que le Centre de bien-être familial de l'Inuvialuit et le programme de liaison avec les victimes et les familles autochtones. En partenariat avec les survivants, les familles, les dirigeants et les organisations autochtones, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, nous nous attaquons aux problèmes de longue date et émergents liés à cette crise nationale.

Aujourd'hui, nous commémorons les vies perdues, nous reconnaissons la force des familles et des communautés, et nous réaffirmons notre engagement pour ce qui est de créer un avenir où toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones pourront vivre en sécurité, à l'abri de la peur. »

