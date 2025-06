NATION CRIE DE PEEPEEKISIS, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 4, LORLIE, SK, le 12 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, des membres de la communauté et des dirigeants de la Nation crie de Peepeekisis ont tenu une cérémonie d'inauguration des travaux pour marquer le début de la phase de construction du salon funéraire de Peepeekisis, développé par Peepeekisis Developments LTD. Le salon funéraire offrira un espace sûr pour le deuil et la célébration, où les traditions et les pratiques culturelles seront respectées et honorées.

L'établissement construit sur mesure, d'une superficie de plus de 9500 pieds carrés, offrira une variété de services et de produits, notamment la crémation, les cercueils, les hommages vidéo, la rédaction de notices nécrologiques, et plus encore.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a accordé un financement d'un million de dollars à ce projet dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) pour soutenir le développement, la construction et l'exploitation de la nouvelle entreprise de pompes funèbres.

L'établissement devrait ouvrir ses portes au début de l'année 2026.

Citations

« Peepeekisis vit une période passionnante, car ce projet représente une nouvelle étape vers la souveraineté. Depuis des années, notre communauté a besoin d'une installation où nous pouvons nous réunir pour célébrer la vie de nos proches, et la cérémonie d'inauguration des travaux d'aujourd'hui nous rapproche de cet objectif. Nous sommes reconnaissants à SAC de nous avoir aidés à réaliser ce projet de salon funéraire et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec ce ministère à l'avenir. Cette installation s'inspire de notre héritage de Première Nation, mais nous voulons qu'elle soit accessible à tous. Peepeekisis est unique en ce sens que nous accueillons une grande diversité de races, de cultures et de religions, et que notre communauté a toujours été accueillante pour tous. »

Chef Francis Dieter

Nation crie de Peepeekisis

« Nous sommes honorés de soutenir la Nation crie de Peepeekisis au moment où elle entame la construction de son nouveau salon funéraire. Ce projet est bien plus qu'un simple bâtiment; il s'agit d'assurer des espaces culturellement sûrs et accessibles pour les cérémonies, le souvenir et la guérison au sein de la communauté. Dire au revoir à des êtres chers est un processus difficile, mais nous reconnaissons l'importance de ce service pour soutenir les amis et la famille dans leur cheminement vers l'avenir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La maison funéraire Peepeekisis sera située à Lorlie, en Saskatchewan .

. Plus de 50 personnes seront employées pendant la phase de construction. Une fois ouvert à la mi-2026, le salon funéraire prévoit employer de 5 à 10 personnes à temps plein.

La Nation crie de Peepeekisis est située dans le sud de la Saskatchewan , sur le territoire du Traité 4.

