OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a publié la déclaration suivante :

« L'immigration contribue à alimenter l'économie canadienne et à enrichir la société canadienne. Le gouvernement du Canada croit fermement que tous les nouveaux arrivants, y compris les immigrants francophones, contribuent à la vitalité de ce pays. »

« La Semaine nationale de l'immigration francophone est l'occasion de reconnaître les contributions des nouveaux arrivants francophones et le dynamisme des communautés francophones hors Québec. Lorsque nous créons des communautés accueillantes et inclusives et que nous offrons aux nouveaux arrivants francophones un soutien pour qu'ils s'y installent et y créent des liens, c'est tout le Canada qui en bénéficie. »

« Pour démontrer l'engagement du gouvernement à attirer les nouveaux arrivants francophones au Canada, j'ai récemment annoncé que les candidats francophones et bilingues recevraient plus de points supplémentaires dans le cadre d'Entrée express, notre système en ligne pour gérer les demandes des travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résidents permanents. Cette modification fera passer le nombre de points attribués de 15 à 25 pour les candidats francophones et de 30 à 50 pour les candidats bilingues, et ce faisant, augmentera les admissions de francophones et aidera le Canada à atteindre son objectif de 4,4 % d'admissions de francophones hors Québec d'ici 2023. »

« Bien que les progrès vers cet objectif dépendront de l'assouplissement des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, cette mesure soutiendra les communautés francophones minoritaires à long terme et complétera d'autres initiatives. »

« La Semaine nationale de l'immigration francophone souligne les efforts déployés par le Canada pour accueillir et aider à l'établissement des nouveaux arrivants francophones hors Québec. Je soutiens cette initiative et félicite ses participants de célébrer la diversité et l'ouverture du Canada. »

