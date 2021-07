OTTAWA, ON, le 1er juil 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« En ce 154e anniversaire de la Confédération, je souhaite à tous les Canadiens une très bonne fête du Canada.

« Il n'y a pas de plus beaux cadeaux dans ce monde que d'être citoyen canadien. En tant que fils d'une famille d'immigrants, je suis fier de faire partie d'une tradition canadienne où chaque génération successive accueille la suivante. La fête du Canada est une journée pour célébrer les générations de ceux qui ont façonné le Canada en une nation dynamique, diversifiée et prospère - l'un des pays les plus accueillants au monde.

« Pour ma famille et pour de nombreux Canadiens, cette fête du Canada sera un peu différente. La pandémie nous a mis à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible, et beaucoup ont perdu des êtres chers. Les Canadiens autochtones et non autochtones sont en deuil, et le besoin de vérité et de réconciliation est plus clair que jamais. De nombreux Canadiens sont tout juste confrontés aux vérités insupportables que les peuples autochtones connaissent depuis longtemps et partagent le chagrin ressenti par les peuples autochtones à ce jour.

« Il y aura de nombreuses étapes sur le chemin de la réconciliation, et notre nouveau serment de citoyenneté n'en sera qu'une petite partie. J'ai été encouragé de voir l'optimisme dans les yeux des nouveaux Canadiens alors qu'ils prêtent le serment de citoyenneté, alors qu'ils assument leur propre responsabilité dans la promotion de la réconciliation et le respect des droits autochtones.

« On dit souvent que le Canada est un projet inachevé que chaque génération de Canadiens façonne à nouveau. En cette fête du Canada, ma famille et moi nous joindrons à de nombreux Canadiens pour réfléchir à la façon dont nous pouvons bâtir un Canada plus inclusif et marcher ensemble sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

