OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« En tant que nouveau ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, il est important pour moi de souligner la Semaine nationale de l'immigration francophone, car je suis fier de célébrer les contributions qu'apportent les nouveaux arrivants d'expression française aux collectivités partout au Canada, ainsi que la dualité linguistique de notre pays.

« La Semaine nationale de l'immigration francophone est une occasion de reconnaître l'importance de l'immigration francophone et la façon dont les nouveaux arrivants francophones contribuent à l'épanouissement des communautés à l'extérieur du Québec.

« Le thème de cette année -- Une francophonie aux mille saveurs -- rappelle la richesse des nombreuses saveurs et traditions culturelles que les nouveaux arrivants d'expression française apportent à ce pays.

« L'immigration est essentielle à l'économie canadienne. Il s'agit de la raison pour laquelle nous avons pris plusieurs mesures pour nous adapter aux professions recherchées sur le marché du travail canadien, notamment en annonçant des voies parallèles à l'intention des candidats francophones dans le cadre de notre voie d'accès de la résidence temporaire à la résidence permanente et en ciblant nos activités de promotion à l'étranger.

« Lorsque nous appuyons des communautés accueillantes et inclusives et aidons les nouveaux arrivants d'expression française à s'intégrer à celles-ci, nous en bénéficions tous.

« En plus de faire la promotion de l'importance de nos langues officielles, cette semaine est une occasion de souligner les efforts déployés par le Canada afin d'accueillir de nouveaux arrivants d'expression française et d'atteindre son objectif de 4,4 % d'admissions d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec d'ici 2023.

« Je suis résolu à atteindre cet objectif et je continuerai de prendre toutes les mesures possibles en collaboration avec nos partenaires afin de faire la promotion de l'immigration francophone et d'appuyer les mesures que nous avons prises pour moderniser et renforcer la Loi sur les langues officielles.

« J'invite tout le monde à célébrer la tradition de diversité et d'inclusion de notre pays et les nombreuses façons dont l'immigration francophone procure des avantages au Canada. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

