OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour prendre acte de la décision de NAV CANADA de maintenir l'offre de services de contrôle de la circulation aérienne à plusieurs communautés canadiennes comme Whitehorse (au Yukon), Prince George (en Colombie-Britannique), Fort McMurray (en Alberta), Regina (en Saskatchewan), Sault Ste. Marie et Windsor (en Ontario) et Saint-Jean-sur-Richelieu (au Québec) :

« En tant que ministre des Transports du Canada, je suis heureux de constater que NAV CANADA s'est engagée à ne pas fermer de tours de contrôle de la circulation aérienne ou de stations d'information de vol, de même que des sites en régions éloignées ou nordiques, répartis aux quatre coins du pays.

« J'accueille aussi favorablement l'engagement pris par NAV CANADA de maintenir un dialogue continu avec ses employés, ses intervenants et les communautés dans un contexte où le secteur canadien du transport aérien répond à la situation liée à la pandémie actuelle. Le maintien de services adéquats dans nos communautés locales permettra à NAV CANADA de fournir les services de navigation aérienne nécessaires pour soutenir l'industrie aujourd'hui et tout au long de la relance.

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour répondre aux défis actuels, et nous reconstruirons en mieux. Comme à l'habitude, nous collaborerons en vue d'assurer la sécurité des Canadiens et des voyageurs. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Cette déclaration est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relation avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/