OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles.

« À l'occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le Canada se joint aujourd'hui à des pays du monde entier pour honorer la mémoire des personnes dont la vie a été tragiquement écourtée dans des accidents d'aviation, et pour exprimer nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches qui continuent de ressentir les répercussions de leur perte.

« Nous réfléchissons non seulement aux vies perdues trop tôt, mais aussi à la résilience et au courage dont les familles ont fait preuve face à un deuil inimaginable. Leur force nous incite à poursuivre notre travail pour rendre l'aviation plus sécuritaire et plus transparente, et renforce notre engagement collectif à prévenir de futures tragédies.

« Le Canada est fermement résolu à assurer la sécurité aérienne mondiale. Dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne, nous travaillons avec des partenaires internationaux pour renforcer les normes de sécurité, atténuer les risques pour l'aviation civile - y compris ceux que posent les conflits et les environnements instables - et promouvoir les niveaux de protection les plus élevés pour les passagers et passagères ainsi que pour les membres d'équipage. Cette initiative reflète la conviction du Canada que la sécurité est une responsabilité partagée et que toute personne voyageant par avion mérite d'arriver à destination en toute sécurité et avec confiance.

« Lorsque des catastrophes aériennes surviennent, la façon dont nous intervenons est très importante. Transports Canada est honoré de collaborer avec l'OACI et des États du monde entier pour améliorer le soutien offert aux victimes et à leurs familles. Ensemble, nous faisons progresser les normes et les pratiques exemplaires internationales qui assurent une communication rapide et transparente, des soins respectueux et un soutien coordonné aux personnes touchées par une tragédie. Ces efforts sont fondés sur la compassion et guidés par notre engagement commun à placer les gens au centre de notre système d'aviation mondial.

« Le Canada continuera de travailler avec l'OACI, les États membres, les partenaires de l'industrie et les familles pour renforcer la façon dont nous prévenons les accidents et prenons soin des personnes laissées pour compte lors d'une tragédie. En cette Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, nous réaffirmons notre détermination à honorer la mémoire des victimes par des actions concrètes, la collaboration et un engagement soutenu à l'égard de la sécurité aérienne pour tout le monde. »

