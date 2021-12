OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'aviation civile internationale :

« Chaque année, le 7 décembre, nous prenons le temps de reconnaître le rôle particulier que joue l'industrie de l'aviation civile internationale pour nous rapprocher les uns des autres. Cette année, nous souhaitons aussi souligner le travail incroyable de l'industrie de l'aviation civile internationale en 2020 et 2021 alors qu'elle a dû s'adapter à la pandémie et veiller à la sécurité des Canadiens et des voyageurs.

« L'industrie de l'aviation a déployé des efforts extraordinaires afin de rapatrier les citoyens durant la pandémie et maintenir les chaînes d'approvisionnement essentielles pour équiper les pays et les professionnels de la santé avec de l'équipement de protection individuelle (EPI) et des médicaments vitaux. L'industrie a été la principale chaîne d'approvisionnement pour la livraison de vaccins dans les pays du monde entier et a permis le maintien de déplacements d'affaires essentiels et la réunification des familles. En outre, pour atténuer les risques de transmission du virus, elle a mis en œuvre des mesures efficaces, souvent à la fine pointe, pour satisfaire aux exigences en matière de santé publique, de dépistage et de vaccination.

« Nous sommes fiers de notre rôle de longue date en tant que pays hôte de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal. Le leadership de l'OACI, de concert avec les États membres et l'industrie de l'aviation civile internationale, a travaillé avec diligence au rétablissement de l'industrie. Depuis le travail dévoué de l'Équipe spéciale sur la relance de l'aviation jusqu'à la Conférence de haut niveau sur la COVID-19 qui a eu lieu en octobre 2021, le Canada se réjouit à l'idée de poursuivre cette importante collaboration avec l'OACI pour assurer une reprise mondiale stable et durable.

« Depuis 1947, le Canada collabore étroitement avec l'OACI et ses partenaires de l'industrie de l'aviation internationale pour faire progresser les priorités de l'aviation civile au Canada et ailleurs dans le monde. L'initiative sur la sécurité aérienne menée par le Canada illustre parfaitement cette collaboration fructueuse avec nos partenaires. Nous collaborons pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport aérien dans le monde entier en comblant les lacunes dans la manière dont le secteur de l'aviation civile traite les zones de conflit. Nous voulons aussi nous assurer que des tragédies comme l'écrasement du vol PS752 du transporteur Ukraine International Airlines ne se reproduisent jamais.

« La réduction de la pollution provenant du secteur des transports, y compris les émissions provenant du transport aérien intérieur et international, est une priorité. Le Canada collabore avec d'autres États membres et ses partenaires pour progresser vers un nouvel objectif à long terme de réduction des gaz à effet de serre dans l'industrie de l'aviation internationale. Cette collaboration est conforme à notre objectif de lutte contre les changements climatiques. De même, le Canada continue d'apporter son soutien et de participer au Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

« Alors que nous nous préparons à accueillir la 41e session de l'Assemblée de l'OACI en 2022, nous nous réjouissons à la perspective d'une autre année productive pour faire progresser nos priorités communes en matière de sûreté, de sécurité, d'efficacité, de capacité et de protection de l'environnement dans le secteur mondial de l'aviation civile. »

