GATINEAU, QC, le 5 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, en compagnie du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et de la Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, a fait la déclaration suivante :

Nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des soignants et nous tenons à remercier les millions de soignants qui font une différence dans la vie de tant de gens. Durant la pandémie, les soignants ont toujours été présents pour notre pays. Et, à mesure que la pandémie évolue, nous célébrons tout le soutien indispensable que les soignants ont apporté, et continuent d'apporter, aux Canadiens dans leurs communautés, dans leurs foyers et dans leurs résidences.

Merci à tous les soignants! Votre travail remarquable aide tant de personnes à lutter contre l'isolement, à vivre plus longtemps de manière autonome et à rester connectées. Nous savons bien que pour beaucoup d'entre vous, la tâche de concilier travail rémunéré et prestation de soins non rémunérée est ardue. Vous avez peut-être l'impression que vos gestes sont modestes et qu'ils passent inaperçus, mais sachez que ce que vous faites est plus important que vous ne le supposez. Vous améliorez la qualité de vie d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un voisin. Votre dévouement constitue une source d'inspiration pour nous tous.

Le travail d'un soignant peut être éprouvant. Les soignants pensent souvent aux autres avant de penser à eux-mêmes, notamment parce que les personnes dont ils s'occupent sont celles que nous aimons. Toutefois, il arrive que la compassion dont ils font preuve se fasse au détriment de la santé mentale, et il est important de signaler que plus de la moitié des soignants affirment que leur santé mentale en souffre.

Soignants, sachez que vous n'êtes pas seuls. Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, consultez le portail Espace mieux-être Canada ou téléchargez l'application Mieux-Être. Il s'agit de quelques-uns des services qui, nous le souhaitons, pourront vous aider à obtenir le soutien dont vous avez besoin lorsque vous prenez soin des autres.

À l'occasion de la Journée nationale des aidants, veuillez vous joindre à nous pour reconnaître, honorer et remercier les soignants partout au Canada.

Participez à la conversation en ligne au moyen du mot-clic #JournéeNationaleDesSoignants ou visitez la page Facebook Aînés au Canada.

