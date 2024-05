De : Agence canadienne de l'inspection des aliments et Agence de la santé publique du Canada

OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Étant donné les récentes nouvelles selon lesquelles des bovins laitiers aux États-Unis ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et que des particules du virus IAHP ont été décelées dans du lait pasteurisé vendu aux États-Unis, nous comprenons que la salubrité du lait et des produits laitiers pourrait inquiéter la population canadienne.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada surveillent la situation de près et tient à rassurer la population canadienne quant à la salubrité du lait et des produits laitiers vendus sur le marché.

Au Canada, le lait des vaches laitières doit être pasteurisé avant d'être vendu. Ce procédé permet de tuer les bactéries et les virus nocifs, ce qui garantit que le lait et les produits laitiers peuvent être consommés sans danger. La Food and Drug Administration des États-Unis a publié cette semaine les résultats d'une nouvelle étude révélant que la pasteurisation des produits laitiers est efficace pour inactiver le virus qui cause l'IAHP, et ce même lorsque des particules du virus demeurent.

L'IAHP est une maladie à déclaration obligatoire au Canada. Cela signifie que quiconque soupçonne avoir décelé un cas d'IAHP, que ce soit chez la volaille ou le bétail, doit le signaler à l'ACIA. Les cas confirmés et les cas soupçonnés doivent être déclarés à l'ASPC.

En plus des mesures de protection rigoureuses en vigueur, le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses parties prenantes, accroît sa capacité de surveiller l'émergence de l'IAHP au Canada en prenant les mesures suivantes :

exiger que les vaches laitières en lactation importées des États-Unis au Canada obtiennent un résultat négatif au test de dépistage de l'IAHP;

mener des tests de dépistage accrus du lait au niveau de la vente au détail pour chercher des particules virales de l'IAHP;

élargir le dépistage chez les bovins pour inclure les tests de dépistage volontaires chez les bovins qui ne présentent pas de symptômes cliniques de l'IAHP.

Si l'ACIA découvre un risque potentiel pour la salubrité des aliments, des mesures immédiates seront prises pour protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada. Ces mesures s'ajoutent à l'approche globale et intégrée existante à la surveillance humaine de l'influenza au Canada. Elles informeront et soutiendront l'éventail de mesures continues prises par l'ASPC et ses partenaires pour protéger la santé humaine.

Bien que les risques de transmission à l'humain demeurent faibles, les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires, ainsi que nos collègues aux États-Unis, travaillent ensemble pour mener, le cas échéant, une surveillance, des préparations et des interventions actives dans cette situation changeante afin de protéger les bovins du Canada et la santé de la population canadienne.

