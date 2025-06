OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Canada a fait des progrès importants dans la création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse, qui s'appuiera sur les mesures de protection existantes pour l'industrie de l'élevage et fournira aux producteurs un autre moyen de contrôler et d'éliminer la maladie en cas d'éclosion.

À l'issue d'un processus d'approvisionnement concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a attribué un contrat à Boehringer Ingelheim Animal Health et à Biogénesis Bagó SA pour la fourniture de plusieurs types de produits vaccinaux et l'établissement de la première banque de vaccins contre la fièvre aphteuse du Canada. Cette banque de vaccins s'ajoute aux vaccins auxquels le Canada a déjà accès par l'entremise de la Banque nord-américaine de vaccins contre la fièvre aphteuse, ce qui permettra aux producteurs canadiens d'obtenir facilement des vaccins.

La fièvre aphteuse est une maladie grave et hautement transmissible qui touche les bovins, les moutons, les porcs et d'autres animaux à onglons. La maladie peut provoquer des cloques douloureuses qui empêchent les animaux de s'alimenter, de se déplacer et de produire du lait, les rendant faibles et malades.

Les mesures de préparation, notamment la constitution d'une banque canadienne de vaccins contre la fièvre aphteuse, sont essentielles pour protéger les animaux et l'agriculture au Canada. Le fait de disposer d'un stock de vaccins d'urgence contre la fièvre aphteuse renforcera notre capacité à réagir efficacement en cas d'éclosion et pourrait également réduire le nombre de cas et la durée des éclosions.

La collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les parties prenantes joue un rôle essentiel dans les plans de prévention de la fièvre aphteuse et la préparation du Canada à cet égard. Ces efforts, combinés aux exigences strictes du Canada en matière d'importation, aux mesures de biosécurité dans les exploitations agricoles et à la surveillance des maladies, permettent de protéger la santé des animaux au pays et la prospérité économique de nos producteurs et de nos agriculteurs.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre volonté constante d'améliorer les plans de préparation et de prévention du Canada liés aux maladies animales. Le fait d'avoir notre propre réserve de vaccins d'urgence contre la fièvre aphteuse contribuera non seulement à limiter la propagation de la maladie en cas d'éclosion, mais aussi à protéger le gagne-pain des agriculteurs canadiens en atténuant les répercussions sur le commerce international. »

-Paul MacKinnon, président, Agence canadienne d'inspection des aliments

« La création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse est un outil essentiel pour protéger la santé des animaux d'élevage, l'accès au marché et l'avenir de l'industrie au pays. L'annonce faite par l'ACIA marque une étape importante dans la réalisation de notre objectif commun, à savoir améliorer l'état de préparation du Canada face à la menace que représente la fièvre aphteuse. Nous continuerons à collaborer avec les gouvernements et les parties prenantes afin que le Canada dispose d'une stratégie rigoureuse de planification d'urgence et de prévention contre la fièvre aphteuse. »

-Tyler Fulton, président, l'Association canadienne des bovins

« La banque de vaccins contre la fièvre aphteuse est un investissement majeur dans la protection du bétail et des éleveurs de bétail du Canada contre cette maladie. Le soutien du gouvernement fédéral démontre une fois de plus que la relation de collaboration entre le gouvernement et l'industrie du Canada profite aux éleveurs et aux transformateurs des quatre coins du pays. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat afin de relever d'autres défis. »

- René Roy, président, Le Conseil canadien du porc

« L'annonce faite aujourd'hui constitue une mesure bienvenue et cruciale pour renforcer les défenses existantes du secteur, en offrant aux éleveurs un autre outil indispensable pour minimiser l'impact et ramener le statut du Canada à celui d'un pays exempt de fièvre aphteuse en cas d'éclosion. Cela s'avère vital pour protéger la santé animale et la durabilité des fermes, contribuant ainsi à un approvisionnement alimentaire salubre, fiable et constant pour la population canadienne. »

- David Wiens, président, les Producteurs laitiers du Canada

Faits en bref

Le budget de 2023 prévoyait 57,5 millions de dollars sur cinq ans et 5,6 millions de dollars par année subséquente pour permettre à l'ACIA de constituer une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse pour le Canada et d'élaborer des plans d'intervention en cas d'éclosion.

La fièvre aphteuse est considérée comme l'une des plus grandes menaces économiques pour le secteur de l'élevage au pays, avec des incidences économiques évaluées entre 22 et 75 milliards de dollars (en dollars canadiens de 2025) selon le mode d'introduction et l'étendue de la propagation.

Le Canada est exempt de fièvre aphteuse depuis 1952, et des mesures rigoureuses sont en place pour empêcher l'introduction de la maladie au pays. La fièvre aphteuse ne présente aucun risque pour la santé publique et n'est pas considérée comme un problème de salubrité alimentaire.

Services publics et Approvisionnement Canada a établi le contrat pour la banque de vaccins contre la fièvre aphteuse dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concurrentiel juste, ouvert et transparent. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'appel d'offres sur le site AchatsCanada.

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

