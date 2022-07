OTTAWA, ON, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont publié aujourd'hui cette mise à jour pour faire le point sur les progrès que le gouvernement du Canada et les partenaires de l'industrie du transport aérien réalisent pour réduire les temps d'attente des voyageurs dans les aéroports canadiens.

Dernières données

Temps d'attente pour le contrôle de sécurité des passagers

Au cours de la semaine du 11 au 17 juillet 2022, 81 % des passagers ont été contrôlés par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) en moins de 15 minutes dans les aéroports du Canada, alors que le volume de passagers continue d'augmenter. Cette tendance s'est poursuivie au cours des quatre jours supplémentaires de la période visée (du 18 au 21 juillet) avec 81 % de passagers contrôlés en 15 minutes ou moins.

Les temps d'attente à l'aéroport international Toronto Pearson ont augmenté entre le 11 et le 17 juillet, avec 78 % des passagers contrôlés en 15 minutes ou moins, et une légère amélioration du 18 au 21 juillet, à 82 %.



L'aéroport international de Vancouver a subi une légère augmentation pour la période du 11 au 17 juillet, avec 78 % des passagers contrôlés en 15 minutes ou moins, et a affiché de légers signes d'amélioration entre le 18 et le 21 juillet, à 81 %.

L'aéroport international Montréal-Trudeau a affiché une amélioration pour la semaine du 11 au 17 juillet, avec 78% de passagers contrôlés en 15 minutes ou moins. Cependant, ce taux a baissé entre le 18 et le 21 juillet pour atteindre 68 %.



L'aéroport international de Calgary a affiché une augmentation des temps d'attente, avec 78 % de passagers contrôlés en 15 minutes ou moins lors de la semaine du 11 au 17 juillet, et une amélioration cette semaine, jusqu'à aujourd'hui, avec 81 %.

Volumes de passagers

Arrivées

Pour la semaine du 11 au 17 juillet, le nombre total d'arrivées de passagers aériens (transfrontaliers et internationaux) était de 619 971, avec une moyenne quotidienne de 88 567 passagers. C'est 17 526 de plus que la semaine précédente et cela représente environ 76,4 % du niveau de la même semaine en 2019.

Départs

Pour la semaine du 11 au 17 juillet, le nombre total de départs de passagers aériens était de 1 148 194, avec une moyenne quotidienne de 164 028 passagers. C'est 7 410 de plus que la semaine précédente et cela représente environ 82,7 % du niveau de la même semaine en 2019.

Minutage (attente) des aéronefs à l'aéroport international Toronto Pearson

Le nombre d'aéronefs retenus sur l'aire de trafic de l'aéroport international Toronto Pearson a considérablement diminué depuis le début de mai. Au cours de la semaine du 11 au 17 juillet, 58 aéronefs ont été en attente sur l'aire de trafic, comparativement au sommet de 373 au cours de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Cette diminution montre les progrès significatifs qui ont été réalisés à ce jour pour régler les goulots d'étranglement et simplifier la circulation des passagers au plus grand aéroport du Canada, grâce à l'ajout de plus d'agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi que de bornes et de portes électroniques dans la salle de l'ASFC de l'aérogare 1.

Le gouvernement du Canada et des partenaires de l'industrie du transport aérien continuent de prendre des mesures importantes pour accroître les ressources et simplifier les processus dans le but de réduire les temps d'attente et d'aider à assurer un déplacement continu des voyageurs, dont ce qui suit :

Collaboration avec des partenaires de l'industrie aérienne

Le ministre Alghabra continue de rencontrer les hautes directions des aéroports et des transporteurs aériens de toutes tailles partout au pays pour s'assurer de la continuité de la collaboration afin d'aider à réduire les retards et assurer un déplacement continu des voyageurs. Le 21 juillet, le ministre Alghabra a rencontré la direction de l'aéroport international d' Edmonton pour discuter des solutions mises en œuvre pour réduire la congestion et les temps d'attente pour les voyageurs. Plus tôt cette semaine, le ministre a également rencontré des représentants des aéroports de Vancouver , de Kamloops et de Prince George , en Colombie-Britannique.

Transports Canada continue de rencontrer régulièrement les représentants des aéroports et des compagnies aériennes, de l'ACSTA, de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de NAV CANADA afin de trouver des solutions aux goulots d'étranglement qui nuisent aux voyages.

Déplacement des tests de dépistage aléatoires obligatoires à l'extérieur des aéroports

Depuis le 19 juillet 2022, les tests de dépistage aléatoires obligatoires ont repris pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles aux aéroports Toronto Pearson, de Vancouver , de Calgary et Montréal-Trudeau. Tous les tests de dépistage pour les voyageurs aériens qui arrivent au Canada, qu'ils soient entièrement vaccinés, partiellement vaccinés ou non vaccinés, sont maintenant effectués à l'extérieur des aéroports. Aucun test de dépistage aléatoire obligatoire n'est effectué dans les aéroports.

Tous les voyageurs aériens qui doivent se soumettre à un test de dépistage à l'arrivée recevront un courriel dans les 15 minutes suivant le traitement primaire par l'ASFC. Le courriel contient des renseignements pour les aider à prendre les dispositions relatives à leur test de dépistage auprès d'un fournisseur de tests de leur région.

La reprise des tests de dépistage aléatoires obligatoires à l'extérieur des aéroports permet au gouvernement du Canada de maintenir sa capacité de réagir rapidement aux nouveaux variants préoccupants ou aux changements de la situation épidémiologique, tout en contribuant à atténuer les problèmes de congestion dans les aéroports.

Augmentation du personnel pour le contrôle de sécurité et le traitement des douanes

Depuis avril, plus de 1 500 agents de contrôle de l'ACSTA ont été embauchés partout au Canada. Le nombre d'agents de contrôle à l'aéroport international Toronto Pearson et à l'aéroport international de Vancouver dépasse maintenant 100 % des niveaux estivaux ciblés. Les efforts visant à accroître les niveaux de dotation des agents de contrôle dans tous les aéroports se poursuivent.

L'ASFC augmente la disponibilité des agents des services frontaliers aux aéroports les plus congestionnés, a réembauché temporairement des agents retraités et a embauché des agents étudiants des services frontaliers supplémentaires.

Simplification du traitement des douanes à l'aéroport international Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ajoutent des bornes et des portes électroniques dans la salle de l'ASFC de l'aérogare 1 de l'aéroport international Toronto Pearson. De plus, l'ASFC continue de surveiller les heures d'arrivée de pointe et de s'y préparer afin de maximiser l'efficacité.

Amélioration d'ArriveCAN

Les voyageurs qui arrivent à l'aéroport international Toronto Pearson ou à l'aéroport international de Vancouver , et plus tard ce mois-ci à l'aéroport international Montréal-Trudeau, peuvent gagner du temps en utilisant la fonction optionnelle de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN pour soumettre leur déclaration de douane et d'immigration avant l'arrivée.

Les voyageurs fréquents sont également invités à utiliser la fonction « voyageur enregistré » d'ArriveCAN. Elle permet de sauvegarder les documents de voyage et les preuves de vaccination dans ArriveCAN afin de les réutiliser lors d'autres voyages.

Ressource informative pour les passagers qui subissent des retards de vol, des annulations et des bagages perdus ou retardés

L'Office des transports du Canada a mis au point une nouvelle ressource informative pour aider les passagers qui rencontrent des difficultés pendant leur voyage. Ce guide fournit des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées sur les voyages et informe les passagers de leurs droits en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens si leur vol est retardé ou annulé, ou si leurs bagages sont perdus, endommagés ou retardés.

