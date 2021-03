GATINEAU, QC, le 25 mars 2021 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, ont publié aujourd'hui une déclaration commune en réponse au rapport du vérificateur général sur la Prestation canadienne d'urgence (PCU) :

« Depuis le tout début de la pandémie, la plus grande priorité de notre gouvernement a été d'assurer la sécurité des Canadiens. Alors que nous demandions aux gens de rester chez eux pour aplatir la courbe, la PCU a aidé plus de 8 millions de travailleurs et leur famille à garder la tête hors de l'eau. Les mesures rapides et décisives que nous avons prises pour offrir une aide au revenu aux millions de Canadiens touchés par les fermetures et les restrictions de la santé publique ont contribué à compenser les pires répercussions économiques. Un récent rapport du Fonds monétaire international indique que ces mesures ont protégé des vies et des gagne-pain.

Le rapport du vérificateur général souligne le travail extraordinaire de la fonction publique canadienne et reconnaît l'approche prise par notre gouvernement pour mettre rapidement en œuvre des mesures de soutien lors d'une urgence sans précédent. Dans les faits, le rapport mentionne qu'accepter certains risques de manière à verser de l'argent plus rapidement à ceux qui sont dans le besoin est cohérent avec les pratiques exemplaires préconisées par l'International Public Sector Fraud Forum dans ses principes de contrôle de la fraude en situation d'urgence.

Afin de nous assurer que les Canadiens recevaient de l'aide au moment le plus opportun, nous avons créé un processus de demande clair et simple, qui prévoyait des vérifications après-coup. Au lancement de la prestation, nous avons fait des ajustements de manière à aider un nombre encore plus grand de Canadiens et à favoriser la reprise économique. Certains des ajustements apportés consistaient en l'assouplissement des critères d'admissibilité, afin que les travailleurs puissent gagner jusqu'à 1 000 $ par mois tout en recevant la prestation et en l'adoption de mesures de prévention de la fraude.

Aujourd'hui, nous accueillons favorablement le rapport du vérificateur général concernant la conception et l'exécution du programme de la PCU. Nous reconnaissons également l'importance des conclusions et acceptons toutes les recommandations. Un plan visant à faire des vérifications après les paiements a été élaboré et mis en œuvre, afin de confirmer l'admissibilité des bénéficiaires au moment où ils ont touché la prestation. Nous commencerons également un processus d'évaluation en ce qui concerne l'élaboration de la PCU et l'exécution du programme. Le gouvernement du Canada pourra ainsi apprendre de ses erreurs quand viendra le temps de concevoir les prochaines prestations d'urgence.

Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer à la fraude délibérée. Les ressources additionnelles allouées dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne permettront à Emploi et Développement social Canada et à l'Agence du revenu du Canada de s'y mettre.

Alors que notre économie se remet doucement, nous continuerons d'effectuer des vérifications après-coup tout en accompagnant les Canadiens les plus gravement touchés par la pandémie. »

