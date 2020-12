OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis 20 ans, les nations du monde entier célèbrent la Journée internationale des migrants et profitent de l'occasion pour souligner l'importance des droits de la personne et les contributions que les migrants apportent à leurs pays d'accueil.

« Les migrants sont déterminants pour la réussite économique et la stabilité sociale du Canada, et tout au long de l'année, ils ont joué un rôle important en travaillant dans notre secteur agroalimentaire, en fournissant des soins de santé et en aidant de nombreuses autres façons le Canada à lutter contre la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes tous trop conscients des difficultés et des défis auxquels les migrants doivent faire face au quotidien. En ce jour, nous prenons le temps pour célébrer leur courage et leur résilience.

« Bien que le Canada ait pris des mesures extraordinaires pour protéger la santé et la sécurité publiques pendant cette période difficile, il continue d'accueillir de nouveaux arrivants, qui apportent les compétences et l'engagement dont l'économie et les collectivités ont besoin pour prospérer. Les migrants joueront un rôle important dans notre reprise économique et communautaire, une fois que la pandémie commencera à régresser.

« Les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés et les personnes déplacées hors de leur pays sont souvent aux prises avec des vulnérabilités particulières en fonction de leur identité propre, y compris leur genre. Il faut en tenir compte dans notre réponse mondiale à la COVID-19, alors il est plus important que jamais que nous respections nos obligations et nos engagements internationaux.

« Nous croyons fermement que les pays, comme les migrants, bénéficient de l'existence de voies de migration régulières et sûres. Ces voies devraient pouvoir répondre aux besoins de main d'œuvre, stimuler l'innovation, soutenir le regroupement familial, stimuler l'économie et aider les populations vulnérables, telles que les réfugiés.

« En tant que champion du Pacte mondial pour les migrations, le Canada est fier de coprésider, avec l'Équateur et le Mécanisme des maires du Forum mondial sur la migration et le développement, une nouvelle campagne de communication internationale intitulée "Il faut une communauté" (en anglais seulement), pour mettre en évidence les effets favorables que la migration peut avoir sur les collectivités du monde entier.

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires à l'étranger pour promouvoir le respect de la diversité, ainsi que des sociétés pacifiques et inclusives pour tous. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

