OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le Dr Alfred N. Mutua, secrétaire du Cabinet du Kenya pour les Affaires étrangères et la Diaspora, ont fait la déclaration suivante :

« Cette semaine, le ministre canadien de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Sean Fraser, et le secrétaire du Cabinet du Kenya chargé des Affaires étrangères et de la Diaspora, M. Alfred Mutua, ont tenu une réunion bilatérale fructueuse.

« Le Canada apprécie les liens étroits qu'il entretient avec le Kenya et reconnaît les avantages économiques, culturels et sociaux considérables que les Kényans apportent lorsqu'ils choisissent d'immigrer au Canada. Le ministre Fraser a remercié le secrétaire du Cabinet Mutua pour la coopération et le soutien du Kenya à la réponse du Canada au conflit au Soudan et pour avoir contribué au succès du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Le projet pilote prend de l'ampleur, avec des réfugiés qualifiés qui immigrent et poursuivent leur carrière professionnelle au Canada.

« Le Canada est fier d'être une destination de choix pour les talents internationaux et une destination de plus en plus populaire pour les ressortissants kényans, y compris les étudiants étrangers et les travailleurs de l'industrie agricole.

« Le ministre Fraser a eu le plaisir de souligner les voies d'accès temporaires et permanentes existantes, que les ressortissants étrangers peuvent utiliser pour demander à vivre, à travailler, à séjourner et à étudier au Canada. En particulier, ils ont discuté des voies économiques telles que le programme phare du Canada, Entrée express, et le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Le ministre Fraser et le secrétaire du Cabinet ont convenu que les représentants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) donneront aux représentants kényans des renseignements complets sur tous les programmes d'immigration disponibles au Canada et des indications supplémentaires sur la manière dont tous les ressortissants étrangers peuvent présenter une demande dans le cadre de ces programmes.

« Le ministre Fraser et le secrétaire du Cabinet Mutua ont convenu de poursuivre leur collaboration et de fournir aux Kényans de l'information sur toutes les voies existantes qu'on peut utiliser pour venir au Canada. En outre, les Kényans qui souhaitent venir au Canada peuvent consulter le site Web d'IRCC pour déterminer les programmes auxquels ils peuvent être admissibles. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

